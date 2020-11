Aufgespießt: Auch wenn wir es eigentlich vermeiden wollten: Corona bestimmt heute diese neue Rubrik. Denn wo wir in den zurückliegenden Tagen hingeschaut haben, die Pandemie hat Einfluss auf unser Leben in allen Lagen. Ohne Corona geht’s also nicht. Zumindest in dieser Woche.

Corona und die Gerichte

Was ein Corona-Patient mit einem Angeklagten vor Gericht zu tun hat? Für Journalisten ist das sonnenklar: Beide sollen nicht anhand der Berichterstattung identifizierbar sein. Gründe sind Persönlichkeitsrechte, die Unschuldsvermutung (beim Angeklagten), der Schutz von Angehörigen. Identifizierende Berichterstattung umfasst nicht nur den Namen des Betroffenen: Ist in der Zeitung die Rede von einem 52-jährigen Schmiedemeister aus Lemberg, verheiratet, vier Kinder, der im Kirchenchor singt und früher eine Tankstelle betrieben hat, ist die Namensnennung völlig unnötig. Jeder in der Gegend wird wissen, wer gemeint ist. Die obige Beschreibung ist in der Tat frei erfunden. Sollte der Lemberger Schmiedemeister tatsächlich existieren, möge er uns vergeben, dass wir ihn als Beispiel herangezogen haben.

Zurück zu Corona-Infizierten in der Südwestpfalz: Weder wollen wir, dass Betroffene in ihrem Heimatdorf ausgegrenzt werden, noch Spekulationen fördern, ob sich die Betroffenen an alle Schutzmaßnahmen gehalten haben oder vielleicht nachlässig waren – gar selbst schuld an ihrer Krankheit. Wir berichten zwar, wie sich die Ansteckungen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in den Verbandsgemeinden verteilen, schlüsseln aber das Infektionsgeschehen nicht auf die einzelnen Orte auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Südwestpfälzer bei Arbeitskollegen oder Mitschülern aus anderen Dörfern ansteckt, ist ohnehin höher, als dass er sich die Krankheit einfängt, wenn er einem Nachbarn auf der Straße zuwinkt.

Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt hat diese Einschätzung vor einigen Tagen bestätigt: Es genügt, wenn der Landkreis gegenüber der Öffentlichkeit die Verbandsgemeinde nennt, in der ein Covid-19-Fall auftritt. Gerade in den kleinen Dörfern der Südwestpfalz sei andernfalls die Gefahr groß, erkannt zu werden. Die Corona-Pandemie wirft eine enorme Menge Fragen auf. Nach den Antworten, die sich auch noch dauern ändern, suchen wir jeden Tag. Doch ob eine erkrankte Familie in Eppenbrunn wohnt, in Donsieders, Heltersberg oder Bundenthal, scheint uns nachrangig.

Corona und die Räte

Corona beschäftigt auch die Ratsgremien – oder gerade nicht. Die einen tagen weiterhin, die anderen bleiben daheim, in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben sogar kollektiv. Eilentscheidungen der Bürgermeister, ein Instrumentarium für Ausnahmefälle, könnten mehr und mehr zur Normalität werden. Denn damit, dass der aktuelle Lockdown auch der letzte sein wird, rechnet ernsthaft niemand. Je mehr Ausnahmen zur Gepflogenheit werden, umso mehr sollten sich Amtsträger allerdings ihre Verantwortung wieder vor Augen führen. Denn demokratische Mitbestimmung und kommunale Selbstverwaltung sind für uns alle zwar eine Selbstverständlichkeit. Die will aber auch gepflegt sein.

Dafür hat der Landtag im Frühsommer weitere Mittel an die Hand gegeben: Kommunale Gremien können in Ausnahmesituationen Beschlüsse auch per schriftlichem oder elektronischem Umlaufverfahren oder per Video- und Telefonkonferenzen fassen. Das heißt: Ein Rat könnte gefahrlos tagen – digital und sogar mit Einbindung der Öffentlichkeit. Sofern die Aufsichtsbehörde zustimmt.

Das dürfte es erschweren, einsame Eilentscheidungen mit „Corona“ zu begründen. Denn zuvor muss versucht worden sein, den Rat zusammenzurufen. So sieht es der Gemeinde- und Städtebund. Freilich sieht man dort auch Hürden für die digital gelebte Demokratie: Nicht überall ist die nötige Bandbreite dafür vorhanden. Auch der Anbieter eines hierfür genutzten Systems muss datenschutzrechtlichen Standards genügen – Empfehlungen vom Land gibt es bisher nur für Schulen, bemängelt der Gemeinde- und Städtebund.

Den Laptop anwerfen und sich mal eben vernetzen – so einfach geht es dann doch nicht. Auch in der Südwestpfalz gibt’s noch weiße Flecken in Sachen Datenautobahn. Allerdings ist das kein Grund zum Abtauchen. Auch die kommunale Ebene muss sich jetzt damit befassen. Dass es funktioniert, haben erste Kommunen, beispielsweise die Verbandsgemeinde Asbach, mit digitalen Ratssitzungen schon vorgemacht.

Und dass es in Südwestpfälzer Amtsstuben mitunter noch sehr analog zugeht, wissen wir nicht nur aus dem Hauensteiner Wahlkampf. Ausgedruckte E-Mails in altertümlichen Postablagen, Pläne, die mit dem privaten Handy abfotografiert werden – da ist noch Luft nach oben.

Corona und die Landrätin

Nein, gerade hat Susanne Ganster keinen guten Lauf in Sachen Corona. Viel Gegenwind gab’s auf den Vorstoß mit dem Pirmasenser OB, private Verstöße gegen Corona-Auflagen besser verfolgen zu wollen. Und die aktuelle Impfaktion in der Kreisverwaltung, bei der sich Mitarbeiter auf Kosten des Kreises gegen Grippe impfen lassen können, erzeugt auch nicht nur Beifall. Denn angesichts des überall sonst fehlenden Impfstoffes klingt der gut gemeinte landrätliche Ratschlag an die Bürger, doch bitte zur Impfung zu gehen, etwas deplatziert.

Für die Landrätin dürfte der Gegenwind schon fast ungewohnt sein. Denn seit März hat sie in Sachen Corona nach außen vor allem geglänzt: durch schnelles Reagieren, gutes und vorausschauendes Organisieren und durch Mut zur Entscheidung trotz vieler Ungewissheiten. Ein Krisenmanagement, das ausgesprochen gut war. Dass der Lack dann auch mal wieder Kratzer abbekommt – geschenkt.