Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufgespießt: Skurril mutete eine Diskussion im Kreistag in dieser Woche an. Verschnupft bis beleidigt reagierte ein Kommunalpolitiker auf die Erkenntnis, dass allgemeine Regeln auch für ihn gelten. Da verließ er lieber die Sitzung. Was nun niemanden zu stören schien.

Er wollte sich nichts sagen lassen, aber auch nicht geschimpft bekommen. Diesen Eindruck erweckte Werner Kettering am Montag im Kreistag. Und vor allem wollte er keine Maske aufsetzen. Der Sprecher