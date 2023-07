Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufgespießt: Wer laufend Schule schwänzt, kriegt Druck von der Ordnungsbehörde. Säumige Ratsmitglieder kann die Polizei zwar nicht von daheim abholen. Die Wähler könnten aber Druck machen. Beispielsweise bei den Kommunalwahlen 2024, die in Dahn schon ihre Schatten vorauswerfen.

Am Montag tagte der Stadtrat in dieser Legislaturperiode zum 33. Mal. Bei fast der Hälfte der Sitzungen war die Beschlussfähigkeit gerade so gegeben. Eine Sitzung war später