Aufgespießt: Selten hat der Höheinöder Gemeinderat während einer Sitzung so viel Kontakt zum Bürger wie am Samstag. Sonnenbeschienen wurde im Hof getagt, diverse Unterbrechungen störten niemanden. Weniger Spaß hatten diese Woche die Gemeindevertreter in Schmalenberg, wo mancher nicht mal das noch will, was lange gefordert wurde.

Corona und Sonnenschein: Der beste Nebenjob der Welt

Was ist der beste Nebenjob der Welt? Die Antwort darauf lautet seit dieser Woche: Gemeinderatsmitglied in Höheinöd.