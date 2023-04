Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was bringt das Jahr 2022 für den Kreis Südwestpfalz? Einige große Projekte wurden im Jahr 2021 auf den Weg gebracht. Es gibt Signale, dass sich die finanzielle Situation der Kommunen verbessern wird. Das stimmt zuversichtlich. Was sonst noch kommen könnte, offenbart ein Blick in die Glaskugel.

Zum Jahresausklang hier ein Reim,

was nächstes Jahr könnt’ besser sein.

Drum kommt an erster Stelle hin,

ein Gruß nach Mainz und nach Berlin.

Könnt