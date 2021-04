Im Schlaf ist Dornröschens Preis gestiegen

Bauen boomt. Auch in der Südwestpfalz. Das Leben auf dem Land hat nicht erst seit der Corona-Pandemie wieder seine Reize entfaltet. Leerstände, vor wenigen Jahren für viele Kommunen noch ein Riesenproblem, gibt es in vielen Gemeinden kaum noch. Baulücken werden von Bauwilligen sehnsuchtsvoll betrachtet.

Wenn Gemeinden Neubaugebiete ausweisen, ist die Nachfrage nach Bauplätzen groß. Auch die weniger attraktiven Grundstücke in den Neubaugebieten gehen aktuell meist schnell weg.

Das war nicht immer so. Erfüllte ein Bauplatz nicht das oberste Immobilienmakler-Credo von der „Lage, Lage, Lage“, wurde der Platz schnell zum Ladenhüter. Oft in gemeindlichem Besitz befindlich, versanken diese unattraktiveren Bauplätze im wahrsten Sinne des Wortes in einen langen und tiefen Dornröschenschlaf. Die Natur eroberte sich währenddessen ihren Raum zurück, ließ zur Verteidigung dichte Sträucher, oft mit Dornen versehen, wachsen. Solche Rest-Bauplätze finden sich in vielen Gemeinden noch.

Weil Land allgemein und Bauland besonders, aktuell sehr begehrt ist, die Sahnestückchen weg sind, erkennt mancher angehende Bauherr in den bisher verschmähten Flächen nun doch Potenzial. Das hat manche Kommune in den vergangenen Monaten veranlasst, ausgewiesene, teils zu Unrecht verschmähte Bauplätze wieder präsentabel herzurichten. Sie wurden vom dornigen Dornröschenkleid befreit und ziehen nun die Blicke von Bauinteressenten auf sich. Manche Gemeinde hegt Hoffnung, dass der ein oder andere, seit Jahren oder Jahrzehnten als totes Kapital in den Finanzbüchern schlummernde Bauplatz doch noch an den Mann und die Frau gebracht wird. Und sogar mehr Geld in die Kasse bringt, als zum Zeitpunkt der Ausweisung des Baugebietes gedacht.

Der Gutachterausschuss für die jeweilige Region – in diesem Fall der Gutachterausschuss für die Westpfalz – hat das Bauland- und Immobiliengeschäft ganz genau im Blick. Verkaufsdaten werden erfasst und über einen bestimmten Zeitraum immer wieder ausgewertet. So ergibt sich, vereinfacht gesagt, der Bodenrichtwert. Also der Wert, der angibt, was Bauland wo mindestens kostet. Das kann auf wenigen Kilometern stark differieren.

In Horbach wurden für das Baugebiet „Rübenberg“ einst 52 Euro pro Quadratmeter angegeben. Im nur wenige Kilometer entfernten Steinalben, das zum Beispiel über einen direkten Bahnanschluss verfügt, waren für das Baugebiet „Am Heißberg“ 65 Euro pro Quadratmeter als Baulandpreis angegeben. Nachgefragt war der eine oder andere Bauplatz in beiden Gebieten trotzdem viele Jahre nicht. Und doch stieg im Zuge der allgemeinen Preissteigerung für Bauland auch der Wert dieser bis dato verschmähten Grundstücke. In Horbach laut aktuellen Bodenrichtwertvorgaben des Gutachterausschusses auf 60 Euro, in Steinalben auf 80 Euro.

Nun dürfen Gemeinden ihr Eigentum von Gesetzes wegen nicht unter Wert verkaufen. Deshalb lautete die Forderung der Aufsichtsbehörde zum Beispiel an diese beiden Kommunen: Der Baulandpreis muss an den aktuellen Bodenrichtwert angepasst werden. Im Horbacher Rat gab es keine Diskussion, der Baulandpreis ist angepasst. Der Steinalber Rat tut sich damit hingegen schwerer und befürchtet, dass das gerade wieder erwachendes Interesse an den verbliebenen Bauplätzen angesichts des zu fordernden höheren Preises schnell wieder einschläft.

Rechtlich wird es vermutlich schwer, diese Preiserhöhungen für Bauland zu umgehen. Aber möglicherweise finden sich doch noch Bauinteressenten. Auch für mittlerweile 80 Euro pro Quadratmeter. Denn Bauland bleibt absehbar ein knappes und begehrtes Gut, und in Nachbarkommunen haben die Quadratmeterpreise die Schallmauer von 100 Euro längst durchbrochen.