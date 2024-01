21 Gänsekeulen sorgten beim vergangenen Weihnachtsfest für Überraschung und Freude. Zubereitet vom Koch und Inhaber des Dahner Restaurants „Ischia“, Pasquale Maiellaro, wurden sie zum Festmahl für bedürftige Familien.

Verteilt wurden die warmen Speisen durch die Dahner Kolpingsfamilie, die auch übers Jahr mit ihrem sozialen Projekt verschiedene Familien mit Lebensmitteltüten versorgt. „Das sind Familien, die einfach aufgrund ihrer persönlichen Situation zu wenig Geld zur Verfügung haben“, erklärt der Vorsitzende der Dahner Kolpingfamilie, Harald Reisel. Zum dritten Mal hat Maiellaro für den guten Zweck gekocht. Angefangen hat alles vor drei Jahren eher zufällig. Reisel hatte damals nebenbei mitbekommen, dass Gänsekeulen übrig waren und gefragt, ob man diese nicht verteilen könne. Maiellaro war sofort begeistert und kam im folgenden Jahr von sich aus auf Reisel zu, mit der Frage, ob man die Aktion wiederholen könnte. Im zweiten Jahr wurden sie dann eigens für die Verteilung zubereitet, so auch in diesem Jahr.

„Es gibt wirklich auch in unserer Stadt Menschen mit wenig Geld, die sich Essen gehen nicht leisten können und auch sonst kaum über die Runden kommen, denen wollte ich einfach eine Freude machen“ sagte Maiellaro zu seiner Motivation. Geboren und aufgewachsen ist der gelernte Koch in Italien. Er und sein bester Freund waren in ihrer Heimat auf der Suche nach einer gemeinsamen Arbeitsstelle. „Doch in Italien fanden wir nichts, sie wollten immer nur einen von uns. Da haben wir uns 1974 entschlossen, es in Deutschland zu versuchen“, erzählt der Gastronom. In einem Restaurant in Bellheim fanden beide eine Anstellung „so hat das Abenteuer Deutschland für mich angefangen“, erzählt Maiellaro schmunzelnd. In Bellheim lernte er auch seine Frau kennen.

In der Zeitung habe er dann gelesen, dass in Dahn ein ehemaliges Pub einen neuen Pächter suche, „das war 1979 und seitdem bin ich hier und gehe auch nicht mehr weg“. Maiellaro hat immer noch seinen italienischen Pass, das soll auch so bleiben. Dennoch ist er in Dahn angekommen, engagiert sich im Stadtrat und im Verbandsgemeinderat. „Ich brauche kein deutscher Staatsbürger zu sein, um hier zu Hause zu sein, das hier ist meine Heimat geworden“, sagt der inzwischen 70-Jährige, der noch nicht ans Aufhören denkt.

Zur Sache: Hilfen der Kolpingsfamilie

Die Kleiderstube „Anziehend“ der Dahner Kolpingsfamilie gehört zum sozialen Projekt, das 2020 ins Leben gerufen wurde. Inzwischen sind die Lebensmittelpakete dazu gekommen, weil die Verantwortlichen gemerkt haben, dass es nicht nur für Bedürftige, sondern auch für Geringverdiener zunehmend schwieriger wird, sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Ein Lebensmittelpaket enthält haltbare Grundnahrungsmittel und wird regelmäßig geliefert, jedoch nicht jede Woche. Wer Lebensmittelpakete benötigt kann diese bei Familie Reisel, Telefon 06391 409545, E-Mai: kolpingsfamilie-dahn@gmx.de, Whatsapp: 0177 37 88 617 oder per Facebook-Messenger der Kolpingsfamilie Dahn oder der Kleiderstube bestellen. Gerne nimmt die Kolpingsfamilie Spenden von haltbaren Lebensmitteln an. Wer finanziell helfen will, kann gegen eine Spendenquittung Geld überweisen: IBAN: DE37 5425 0010 0070 0133 96 Sparkasse Südwestpfalz.