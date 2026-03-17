Auf den Spuren von Pater Ingbert Naab wandelt die Kolpingsfamilie Dahn und macht eine Tagesfahrt nach St. Ingbert. Termin ist am Samstag, 28. März. Die Teilnehmer besuchen zentrale Stationen im Leben des Kapuziners und Ordensmanns.

Der Auftakt ist im ehemaligen Kapuzinerkloster, in dem Pater Ingbert tätig war. Anschließend steht die Josefskirche mit dem Ingobertusfenster auf dem Programm, das zu seinem Ordensnamen inspiriert haben soll. Eine Stadtführung durch die Innenstadt, geleitet von Torsten Woll, rundet den Besuch ab.

Pater Ingbert Naab wirkte von 1914 bis 1916 in St. Ingbert. Er widmete sich besonders der Seelsorge für Jugendliche. Sein Wirken endete mit seinem Tod am Donnerstag, 28. März 1935.

Für Fahrt und Programm wird ein Beitrag von 28 Euro erhoben, Schülerinnen und Schüler zahlen fünf Euro. Anmeldungen nimmt die Kolpingsfamilie Dahn entgegen unter Telefon 06391 409545, E-Mail kolpingsfamilie-dahn@gmx.de.