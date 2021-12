Gebrauchte Schuhe und Handys können helfen: Die Kolpingfamilie sammelt beides, um damit Menschen in Entwicklungsländern zu unterstützen.

„Mein Schuh tut gut“ – unter diesem Motto werden gebrauchte, aber noch möglichst gut erhaltene Schuhe sowie Handys gesammelt. Schuhsammlung sowie Annahme von gebrauchten und nicht mehr benötigten Handys: Auch in diesem Jahr sammelt die Kolpingsfamilie Dahn wieder gebrauchte Schuhe und Handys für den guten Zweck. Schuhe und Handys können am Montag, 13. Dezember, von 16 von 18.30 Uhr am Pater-Ingbert-Naab-Haus (Altbau) in der Schulstraße 19 in Dahn abgegeben werden. Die Schuhe sollten noch tragbar und paarweise gebunden sein. Bei den Handys müssen die Karten entfernt sein, Ladegeräte werden ebenso angenommen. Die Schuhe gehen in Entwicklungshilfeländer und die Handys werden dem Recyclingkreislauf zugeführt.

Weitere Infos: https://www.kolpingfamilie-dahn.de/2021/Mein20Schuh%20tut%20gut.pdf