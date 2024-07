In feierlichem Rahmen entließ die Berufsbildende Schule Rodalben am Mittwoch ihre Absolventen – wegen einer fehlenden Stadthalle in Rodalben wurde ins Bürgerhaus Waldfischbach ausgewichen. 16 Schülerinnen und Schüler gingen mit dem Abiturzeugnis, 33 mit dem Zeugnis der Fachhochschulreife.

Den Fachabiturienten aus BBS-Bildungsgängen, die eine Berufsausbildung voraussetzen, fänden eine hervorragende Ausgangslage für ihren beruflichen Lebensweg vor, betonte Schulleiter Stephan Eichenlaub. „Gehen Sie hinaus in die Welt, aber kommen Sie wieder zurück, wir brauchen gut ausgebildete junge Menschen in unserer Region“, gab er den Absolventen mit auf den Weg.

Den BOS-2-Absolventen attestierte Eichenlaub, mit der Hochschulreife „den höchsten schulischen Abschluss unseres Schulsystems“ erreicht zu haben. Er bedauerte, dass diese Chance, die die BBS biete, unter den Bildungsgängen nicht hinreichend wahrgenommen werde. Offensichtlich sei das „zugegebenermaßen komplexe System der Berufsbildenden Schule immer noch nicht bekannt genug“. Das sei schade, „da viele Schüler, die sich in den allgemeinbildenden Schulen quälen, mit dem Berufsbezug besser zurechtkämen“.

Absolventen mit Abitur

Die allgemeine Hochschulreife an der Berufsoberschule II erwarben: Kijara-Sofie Luisa Adam (Bruchweiler-Bärenbach), Marvin Bartz (Heltersberg), Julia Bentz (Dellfeld), Pascal Fabian Caro-Hollinger (Ruppertsweiler), Lara Marina Dannapfel (Hornbach), Victoria Ebert ( Waldfischbach-Burgalben), Lilly Ebert ( Thaleischweiler-Fröschen), Kiara Hardwick (Mehlbach), Yannis Hartstirn ( Pirmasens), Dominik Alexander Hubert ( Landstuhl), Lea-Marie Kapfer (Ramstein-Miesenbach), Sophia Marie Radke ( Fischbach bei Dahn), Luca Mike Tobias Rau (Blieskastel), Michelle Vanessa Wagner (Pirmasens), Alexey Weiner (Pirmasens), Nele Hanna Wiehn ( Rodalben)

Klassenbeste waren Luca Mike Tobias Rau und Kiara Hardwick (BOS II Gesundheit und Soziales) mit einem Durchschnitt von 1,8 sowie Michelle Vanessa Wagner (BOS II Wirtschaft und Verwaltung) mit 2,1.



Absolventen mit Fachholschulreife

Das Zeugnis der Fachhochschulreife erhielten: Danill Avaram (Pirmasens), Samir Jonas Bajtit (Merzalben), André Ballbach (Pirmasens), Jonas Bamberger (Münchweiler), Marlene Bastian (Thaleischweiler- Fröschen), Diana Butavin (Kröppen), Corinna Celo (Riedelberg), Nils Peter Diedenhöfer (Merzalben), Marvin Doldde (Pirmasens), Emily Sophie Dully (Rodalben), Julian Facklam (Zweibrücken), Michael Gebhardt (Pirmasens), David Graf (Rodalben), Lukas Haßt (Rodalben), Vanessa Haßt (Pirmasens), Marlene Hoffmann (Pirmasens), Finn Kiefer (Clausen), Lea Knerr (Hilst), Emilie Cheyenne Koch (Dahn), Emilia Christin Koslowski (Pirmasens), Dominik Constantin Kuntz (Rodalben), Marie- Sophie Leis (Pirmasens), Cedric Jan Müller (Pirmasens), Robin Marc Müller (Weselberg), Robin Morris Nerding (Pirmasens), Jessica Rothhaar (Donsieders), Sophie Paulina Salzmann (Pirmasens), Joshua Markus Scherry (Münchweiler), Lara Marie Seelinger (Pirmasens), Lea Snehotta (Rodalben), Ismail Ubiev (Leimen), Christina Walter (Pirmasens), Klara Marie Würz (Münchweiler)

Klassenbeste: David Graf 1,1 (Wirtschaft), Isamail Ubiev 1,2 (Informationstechnik), Vanessa Haßt 1,7 (Ernährung, Versorgung).