Der erste Sitzungsmarathon ist vorbei. Gremien wurden konstituiert, Ratsmitglieder verpflichtet, Beigeordnete gewählt. Die strengen Formalitäten, die bei solchen Sitzungen gelten, bringen den ein oder anderen schon mal ins Schwitzen. Wie gut, dass Papier zum Abtrocknen hin und wieder nah ist – oder ein leckeres Eis.

Klopapier in der Wahlurne

Sommerpause in den Gemeinderäten in der Südwestpfalz. Bis in diese Woche wurde noch mehrfach getagt, wurden die im Juni neu gewählten Ratsmitglieder ins Amt eingeführt, um nach der Sommerpause die Arbeit aufnehmen zu können. Wer neu in einen Rat gewählt wurde, merkte schnell, wie formal manche Entscheidung getroffen werden muss. Zum Beispiel bei der Wahl der Beigeordneten. Geheime Wahl in der Wahlkabine oder im Nebenraum ist Vorschrift. Ebenso, dass der Wahlzettel in einem Wahlumschlag in die Urne gesteckt werden muss. Zu den amtlichen Vorgaben für die Wahlhelfer gehört auch, dass sie vor der Wahl prüfen, ob die Wahlurne leer ist.

Ist sie – fast immer. In Höheischweiler wurde bei der Kontrolle des Wahlbehältnisses die Frage beantwortet, wozu eine amtliche Wahlurne nützlich sein kann, wenn seit der letzten Wahl einige Jahre ins Land gezogen sind. Die Urne muss nicht nutzlos in der Ecke stehen, sie kann eine Funktion erfüllen. In Höheischweiler diente sie als Aufbewahrungsort für Ersatzklopapierrollen, wie die Kontrolle zeigte. Das in der Urne vorhandene Klopapier, von dessen Existenz Rat und Ortsspitze überrascht worden waren, wurde vor den Wahlgängen ordnungsgemäß entfernt. So konnte regelkonform gewählt werden.

Recyclinggedanke vorhanden

Grüne Fraktionen finden sich in nur wenigen kommunalen Räten in der Südwestpfalz. Der Umweltgedanke spielt aber auch bei Vertretern anderer Gruppierungen eine Rolle. So wurde in mehreren Gremien die Tatsache, dass die Wahlzettel für die Beigeordnetenwahl in einen Umschlag gepackt werden müssen, bevor sie in die Wahlurne geworfen werden dürfen, als unnötige Papierverschwendung kritisiert. In der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben lief diese Kritik ins Leere. Dort wird der Recyclinggedanke gepflegt. Vom Juni übriggebliebene Wahlumschläge von der Kommunal- und Europawahl wurden kurzerhand zu Wahlumschlägen für die Beigeordnetenwahlen umfunktioniert. Spart Geld (keine neuen Umschläge), Holz (es müssen weniger Umschläge produziert werden) und den rechtlichen Anforderungen wird auch Genüge getan.

Hoffnung auf sonnigere Tage

Gefühlt hat es in der Südwestpfalz seit Herbst 2023 fast nur geregnet. So viel Nass kam vom Himmel, dass der Satz, dass die Natur den Regen braucht, viele nicht mehr trösten kann. Forstleute und Landwirte konnten den Regenmengen nach trockenen Jahren durchaus etwas Positives abgewinnen. Andere lachten weniger, weil die Freibadbesuche spärlicher ausfielen, Bauarbeiten wegen nasser Böden verschoben werden mussten und geplante Wanderungen im wahrsten Wortsinne ins Wasser fielen.

Wer war schuld am vielen Regen? Der Klimawandel würden viele vermuten. Stimmt aber nicht. Es waren die Hermersberger, wie Ortsbürgermeister Erich Sommer in der jüngsten Ratssitzung feststellte. In Hermersberg entsteht eine neue Bushaltestelle, an einer Freifläche in der Nähe wird auch gearbeitet. Vorhandene Unterstellmöglichkeiten baubedingt: null. Damit die auf den Bus wartenden Menschen bei Regen nicht im Selbigen stehen, hat die Gemeinde zu deren Schutz im vergangenen Jahr ein weißes Zelt aufgestellt. „Seit wir das Ding aufgestellt haben, regnet es“, sagte Sommer zuletzt. All denen, die sich über einige sonnige Tage freuen und denen der Regen zu viel ist, wird hiermit die gute Nachricht mitgeteilt, dass dieses Zelt noch in diesem Jahr abgebaut wird. Es besteht also Hoffnung auf eine längere Trockenphase. Sollten die Zeiten irgendwann wieder zu trocken werden, können die Hermersberger das Zelt ja wieder aufstellen.

Sommerzeit ist Eiszeit

Sommerzeit ist Eiszeit. Im vergangenen Jahr wurde in Hermersberg ein Eisautomat aufgestellt. Der ist ein Renner. Eis geht immer, dachte man sich deshalb auch in Heltersberg, wo nach Schließung des letzten Supermarktes im Dezember vergangenen Jahres über einen baugleichen Automaten die ganzjährige Eisversorgung sichergestellt worden war. Eis geht immer, sagt auch Martin Eichert, Schauerbergs Ortsbürgermeister. Weil es in Schauerberg und in den umliegenden Gemeinden viele Eis-Fans gibt, hat Eichert einen solchen Eisautomaten für die Gemeinde bestellt. Am Schauerberger Bürgerhaus wird dieser aufgestellt. Der Liefertermin steht noch nicht fest. Aber wenn die Hermersberger ihr Zelt abbauen, ist ja mit vielen trockenen Eis-Tagen zu rechnen.