In der galoppierend sich verschlimmernden Klimakrise ist kein Platz mehr für festbetonierte Positionen. Da müssen auch heilige Kühe wie die Windkraftfreiheit im Pfälzerwald auf den Prüfstand.

Es gibt einfachere Gelegenheiten, um ein Plädoyer für Windräder am Langerkopf zu äußern. Der Hauensteiner Norbert Meyerer ließ es sich dennoch nicht nehmen, den CDU-Kreisparteitag an die Dringlichkeit des Ausbaus erneuerbarer Energien auch in Form von Windrädern am Langerkopf zu erinnern. Auch wenn vielleicht manchmal mehr Windstrom in der Region produziert als gebraucht und deshalb ein Windrad abgeschaltet wird. Das Überangebot an Windstrom wird Investoren für den Bau von Elektrolyseuren für Wasserstoff anlocken und nicht umgekehrt. Und die braucht es, um die Energiewende in weiteren Bereichen zu ermöglichen. Wer heute auf Importe aus dubiosen Ländern baut, begeht die gleichen Fehler wie die Bundesregierung in den vergangenen Jahrzehnten. Insofern kann die Partei froh sein über Mahner wie Meyerer, die sich nicht durch platte Polemik von Zwischenrufern abschrecken lassen und der Landrätin Paroli bieten, die solche Diskussionen lieber unter den Tisch fallen lassen würde.