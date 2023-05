Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde Hauenstein will bis 2040 klimaneutral werden. Einstimmig akzeptierte der Rat am Dienstagabend einen entsprechenden Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Welche konkreten Schritte will man nun gehen, um dieses Ziel zu erreichen?

Manfred Seibel, Beigeordneter und Fraktionssprecher der Grünen, begründete den Antrag unter anderem mit dem Verweis auf die dramatische Einschätzung des Weltklimarates IPCC, auf das Pariser