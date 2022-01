In Rheinland-Pfalz gibt es 140 davon, im Zweibrücker Land sind sie noch selten: Bewegungskindergärten. Der Kindergarten in Kleinsteinhausen bekam diese Auszeichnung 2017 zum ersten Mal. Jetzt steht fest: Er darf sie weitere vier Jahre behalten.

Laut dem Verein Bewegungskindertagesstätte Rheinland-Pfalz stellt eine Bewegungskita das Grundbedürfnis der Kinder nach Bewegung in den Mittelpunkt,