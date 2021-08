Das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel, genannt „Mariä Himmelfahrt“, findet am Sonntag, 15. August, statt. Beim Wallfahrtsort Maria Rosenberg beginnt das „ Kleine Wallfahrtsfest“ bereits am Vorabend.

Auftakt der im Freien stattfindenden Veranstaltungen ist am Samstag um 14 Uhr mit einem Treffen zum Sammeln von Blumen und Heilpflanzen für das Binden eines Kräuterstraußes, genannt „Würzwisch“. Treffpunkt ist unter den Arkaden im Wallfahrtshof. Anmeldungen für die Teilnahme sind unter info@maria-rosenberg.de oder telefonisch 06333/923200 bis Freitag erforderlich. Die fertigen Sträuße werden vom Freundeskreis Maria Rosenberg jeweils vor den Gottesdiensten am Samstagabend und am Sonntagmorgen gegen eine Spende angeboten.

Lichterprozession am Samstag

Am Samstag um 19 Uhr zelebriert Pfarrer Volker Sehy, Leiter des Geistlichen Zentrums Maria Rosenberg, an der Lourdesgrotte den Festgottesdienst. Dabei werden auch die Kräuter gesegnet. Die musikalische Gestaltung liegt in Händen von Bernhard Haßler. Nach dem Gottesdienst findet eine Lichterprozession in den Wallfahrtshof zurück statt. Hier im Wallfahrtshof und unter den Arkaden haben die Pilger die Gelegenheit, sich zu treffen; sie werden verköstigt mit Rosenberger Spezialitäten.

Am eigentlichen Feiertag, 15. August, stehen Pfarrer Matthias Leineweber (Waldfischbach-Burgalben) und Pfarrer Volker Sehy als Zelebranten der Festmesse ab 10 Uhr im Wallfahrtshof vor. Die Festpredigt hält Pfarrer Josef Damian Szuba (Ludwigshafen). Er war vor vielen Jahren auch in Rodalben tätig. Unter Leitung von Hildegard Kehrer-Frank, an der Orgel Kay Hauck, wird die Rosenberger Schola die musikalische Gestaltung der Festmesse arrangieren. Danach wird erneut zur Stärkung im Wallfahrtshof eingeladen. den Abschluss des Wallfahrtstages bildet eine Andacht um 14 Uhr an der Lourdesgrotte.

Wegen der begrenzten Anzahl der Mitfeiernden vor Ort ist eine Anmeldung für Gottesdienst und Verköstigung bis Freitag, 13. August, erforderlich, entweder im Internet unter www.maria-rosenberg.de oder telefonisch unter 06333/923 -200. Die Festtagsmesse am Sonntag, 15. August, wird auch per Livestream übertragen.