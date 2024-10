Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land ist dem Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses einen Schritt näher gekommen. Der Ortsgemeinderat Schweix hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, ein Grundstück an die VG zu verkaufen. Trotz der potenziellen Einnahmen für die Gemeinde, fiel den Ratsmitgliedern die Entscheidung offenbar nicht leicht.

Im Nachgang zur Sitzung informierte Ortsbürgermeister Marco Maas, dass es dem Ortsgemeinderat am Dienstagabend nicht leicht gefallen sei, sich von dem Grundstücksteil in einer Größe von 1200 bis 1330 Quadratmetern zu trennen. Die genaue Verkaufsfläche ergibt sich aus einer noch vorzunehmenden amtlichen Vermessung.

Konkret geht es um die Teilfläche des Parkplatzes zur Grenzlandhalle, die direkt an den Kinderspielplatz anschließt. Letztlich habe sich das Gremium – es gab eine Gegenstimme – nach langen und intensiven Gesprächen mit Vertretern der Verbandsgemeinde dazu durchgerungen, die Fläche zu verkaufen.

Derzeitiges Gebäude erfüllt Vorgaben nicht

Die Gemeinde erwartet durch den Verkauf Einnahmen zwischen 54.000 und 60.000 Euro – den amtlichen Richtpreis zugrunde gelegt. Geld, dass Schweix gut tun wird, denn derzeit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde bei 215,39 Euro. Bei der Entscheidung habe der Rat das Gemeinwohl mit dem Schutz der Bevölkerung durch eine funktionierende Löscheinheit vor Ort über örtliche Belange gestellt, denn sonst wäre es wohl nicht zur Mehrheitsentscheidung gekommen, glaubt der Ortsbürgermeister.

Die Verbandsgemeinde benötigt die Fläche, um den seit langer Zeit anvisierten Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Angriff nehmen zu können. Die derzeitige Unterkunft der Feuerwehr im Gemeindehaus in der Ringstraße in Schweix entspricht schon lange nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. Zudem bietet der Standort keine Erweiterungsmöglichkeiten. Aus diesem Grund hat der Verbandsgemeinderat beschlossen, nicht nur in Schweix, sondern auch in Hilst neue Gebäude für die Feuerwehren zu bauen.

Containerplatz muss verlegt werden

Während Hilst schon einen Schritt weiter ist und vor einiger Zeit die sogenannte Dreispitz zwischen der Oberen Straße und der Straße Am Kleinfeld von der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde verkauft wurde, folgte nun der Schweixer Rat. Die Verbandsgemeinde hatte zuvor vergeblich nach einem neuen Standort gesucht, sodass letztlich nur noch die Fläche bei der Grenzlandhalle, die bisher als Parkplatz genutzt wurde, übrig blieb.

Sobald das neue Gebäude gebaut ist, muss auch der Containerplatz verlegt werden. Maas erwartet diesbezüglich keine Probleme, denn die weiträumigen Flächen zur Grenzlandhalle ließe eine Verlagerung des Standortes zu, ergänzte Maas. Die Diskussionen und Gespräche führten nach Angaben Maas’ auch dazu, dass bei den neu anzulegenden Parkflächen zum neuen Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde vertraglich ein Mitbenutzungsrecht eingeräumt werde.