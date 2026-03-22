In Kooperation mit Lea Straßer, der Tourismusbeauftragten der Verbandsgemeinde (VG) Thaleischweiler-Wallhalben, sind die Vorbereitungen zum Kleinen Grumbeermarkt im Herbst in der Gemeinde in vollem Gange, teilt Knopp-Labachs Ortsbürgermeister Ralf Schneider mit. Der Verein der Generationen habe die Planung übernommen. Alle zwei Jahre – immer dann, wenn kein großer Grumbeeremarkt in Wallhalben gefeiert wird – veranstaltet die VG in einem Dorf den Kleinen Grumbeermarkt, dieses Jahr in Knopp-Labach.