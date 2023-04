Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch wenn kaum 20 Teilnehmer am Freitagabend zur Protestkundgebung der Initiative „Pro Krankenhaus“ auf dem Parkplatz gegenüber der St. Josefskirche gekommen waren, was die Veranstalter als Zeichen von Gleichgültigkeit oder bereits Resignation deuteten, hagelte es laute Kritik am aktuellen Stand der Entwicklung.

„Hier müssten tausend Unterstützer stehen“, rief Sprecher Dieter Schmitt ins Mikrofon. Er zeigte sich zwar enttäuscht über den schwachen Zuspruch, andererseits war