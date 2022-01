Kleinbundenbach, das sich derzeit einen Kindergarten mit Großbundenbach teilt und einen eigenen plant, will die Trägerschaft an die Verbandsgemeinde abtreten.

Verbandsbürgermeister Björn Bernhard bietet den Dörfern der Verbandsgemeinde an, dass die Verbandsgemeinde die Trägerschaft der kommunalen – nicht jedoch der kirchlichen – Kindergärten übernimmt. Kleinbundenbachs Bürgermeister Manfred Gerlinger sprach sich in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch sehr für die Kindergarten-Trägerschaft durch die Verbandsgemeinde aus. Dadurch werde nicht nur er im Ehrenamt entlastet, vielmehr könnten auch die Kompetenzen in der Verbandsgemeinde gebündelt werden. Denn es soll eine Person eingestellt werden, die die pädagogische Gesamtleitung übernimmt. „Zwei bis drei Gemeinden sind dagegen. Die wollen ihren Kindergarten wohl selbst behalten. Wie sie das machen wollen, weiß ich nicht“, sagte Gerlinger. Der Rat stimmte einstimmig dem Grundsatzbeschluss zu, die Trägerschaft abzugeben.

Die Gesamtleitung soll Ansprechpartner für die einzelnen Kindergärten und deren Leiterinnen sein. Bestehende Konzepte sollen aber nicht über den Haufen geworfen werden. Der Kita-Verbund soll Anfang 2023 stehen. Bis 2026 soll zudem über die Gebäude-Trägerschaft diskutiert werden. Hier könnte es in Kleinbundenbach noch mal spannend werden, weil das Dorf derzeit seinen eigenen Kindergarten bauen will.

Zweckvereinbarung ist „ewiges Thema

Der Kleinbundenbacher Kita-Neubau, so Gerlinger, soll womöglich in Modulbauweise gebaut werden. Feste Raummodule könnten zusammengestellt werden und somit ein fertiges Gebäude ergeben. Die Reifenberger, die ihren Kindergarten erweitern wollen, haben sich vor wenigen Wochen auf einen Kita-Bau mit Modulen geeinigt. Anders als die gängige Meinung handele es sich dabei nicht mehr um Container, vielmehr wirken die Container wie ein fertiges Gebäude. Auch in puncto Langlebigkeit können die Module überzeugen, hatte der Reifenberger Bürgermeister Pirmin Zimmer erklärt. Die Modulbauweise sei wesentlich billiger. Deshalb könne es in Kleinbundenbach sogar dazu kommen, dass der Neubau nicht europaweit ausgeschrieben werden muss. Laut Gerlinger spart das enorm viel Zeit.

Bis der neue Kleinbundenbacher Kindergarten in Betrieb geht, gilt die Zweckvereinbarung mit Großbundenbach weiter. Das Nachbardorf hat diese kürzlich angepasst, nachdem Gerlinger den Vertrag nach mehreren Gesprächen mit dem Großbundenbacher Bürgermeister Dieter Glahn gekündigt hat. „Das ist ein ewiges Thema. Wir haben überlegt, ob wir überhaupt noch mal eine Zweckvereinbarung abschließen. Müssen wir aber“, so Gerlinger am Mittwochabend. Grund sei, dass ansonsten die Großbundenbacher den Kleinbundenbacher Kindern die Betreuung verwehren könnten. Aus der neuen Zweckvereinbarung wurde der einst geplante Anbau in Großbundenbach gestrichen. Der Vertrag gilt längstens bis zur Inbetriebnahme des neuen Kindergartens. Hier änderte der Rat jedoch den Vertrag insofern ab, als dass die mögliche Trägerschaft durch die Verbandsgemeinde erwähnt wird.