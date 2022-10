Erneut konnte die Kleiderstube der Kolpingsfamilie Dahn/Pirmasens Hilfseinrichtungen in der Region finanziell unterstützen: 3000 Euro an Spendengeldern wurden verteilt.

Bedacht mit Spenden wurden das Hospiz Haus Magdalena in Pirmasens, die Initiative „Street-Doc“ in Ludwigshafen, der Verein Sternen-Eltern Saarland, die Nothilfe Ukraine des Kolpingwerkes, die Tafeln und die Kindertafel in Pirmasens und die Medizinische Krisenhilfe Pirmasens. Weiterhin wurden die Lebensmittel-Paket-Aktion der Kolpingsfamilie Dahn unterstützt.

„Ohne unsere zahlreichen Helfer, die sich vorbildlich um die Kleiderstube kümmern, ginge das alles nicht, und es macht viel Arbeit“, stellte der Kolping-Vorsitzende Harald Reisel fest. Auch in diesem Jahr wird die Kolpingfamilie im Rahmen ihres sozialen Projektes wieder Lebensmittelpakete für Bedürftige packen. „Wer ein solches Paket benötigt, kann sich einfach und unkompliziert melden, entweder telefonisch, per Mail oder auch per WhatsApp“, ermuntert Reisel Betroffene, sich zu melden. Und: „Niemand muss Angst haben, sich zu melden, wir geben keine Namen preis.“

Spenden für Lebensmittelaktion willkommen

Auch Spenden für diese Aktion werden gesucht, entweder in Form von Lebensmitteln oder als Geldspenden. „Die Spendenbereitschaft ist in diesem Jahr nicht so hoch wie im letzten Jahr“, hat der Kolping-Vorsitzende beobachtet. „Ich denke, die Leute sind zurückhaltend, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt“, meint er.

Für umso wichtiger hält er es daher, solche Angebote wie die Lebensmittelpakete aufrechtzuerhalten. Harald Reisel nimmt dafür selbst haltbare Lebensmittelspenden entgegen.

Kontakt für Spender