Die Kleiderstube „Anziehend“ der Kolpingfamilie Dahn kann dank gelockerter Corona-Maßnahmen wieder öffnen. Es gilt allerdings einiges zu beachten, wie der Vorsitzende der Dahner Kolpingfamilie Harald Reisel mitteilte.

Ab dieser Woche ist jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr ein Besuch möglich, außer an Feiertagen. Die Terminabsprachen entfallen, es sind aber nur jeweils zwei Kunden gleichzeitig im Laden erlaubt, die sich höchstens 15 Minuten dort aufhalten dürfen. Es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Umkleidekabine steht nicht zur Verfügung, auch Umtausche sind nicht möglich. Beim Warten vor der Tür ist der Abstand von 1,50 Metern einzuhalten.

Kleiderspenden – angenommen werden saubere, frisch gewaschene und gut erhaltene Oberbekleidung, sowie Kinderschuhe bis Größe 35, Mützen, Schals und Bilderbücher – werden während der Öffnungszeit an der Haustür angenommen.

Gegen eine Spende von einem Euro pro Stück werden die Kleider abgegeben. Die Einnahmen fließen sozialen Zwecken in der Region zu. Betreut wird die Einrichtung von Ehrenamtlichen der Katholischen Frauengemeinschaft Dahn, katholischen und evangelischen Gemeindemitgliedern und von Kolpingmitgliedern. Es werden auch dauerhaft alte Handys gesammelt, die der Wiederverwertung zugeführt werden. Weitere Informationen erteilen Karin und Harald Reisel per Telefon unter der Nummer 06391/409545 und per WhatsApp an 0177/3788617.