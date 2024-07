Klaus Winnwa wird heute bei bester geistiger Frische 90 Jahre alt. Der Besuch unseres Mitarbeiters in seinem großen Garten in der Bärbelsteinstraße gerät zu einer erfrischenden Lehrstunde über das aktuelle Geschehen in der Gemeinde und zu einem lebendigen Schaukasten in die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte .

Auch wenn die Sportlerbeine jetzt nicht mehr so wollen – bis vor wenigen Jahren radelte der Sport-Allrounder jährlich mindestens 4000 Kilometer durch die Pfalz und ihre Wälder –, ist Winnwa geistig agil wie immer. Er ist regelmäßig bei den politischen Stammtischen im „Ochsen“ einer der erfahrenen Wortführer mit oft kritischer Zunge. Seit neuestem gehört er der in der Ortsgemeinde Hauenstein neu entstandenen Runde mit dem Namen „Philosophen-Stammtisch“ an. Dort ist er nicht nur der Älteste, sondern auch einer der wenigen Nichtakademiker.

Mit kritischem Politiker-Gen

Politisch war Klaus Winnwa schon immer: Als die damals „wilden Jungen“ Anfang der 1970er Jahre die verkrusteten Ratsstrukturen des Gemeinderates aufbrachen, gehörte er zu der Generation, die mit frischem Wind und mehreren bürgerlichen Wählergemeinschaften für positive Konkurrenz und damit Auftrieb im Gemeinwesen sorgten. Sein kritisches Politiker-Gen hat sich Winnwa bewahrt. Bis vor Kurzem gehörte er noch zu den regelmäßigen Besuchern des Gemeinderats. Die Bürgerfragestunden bereicherte er mit aktuellen Fragen und zeigte Problemfelder auf.

Ein wenig resignierend blickt der Tennis-Pionier auf das Nachlassen des „weißen Sports“ in Hauenstein zurück, der von anfang an seine Handschrift als Aktiver und Funktionär in allen Führungsämtern seit 1967 trug. Winnwas ehrenamtlicher Einsatz ließ ihn nicht nur fast zwei Jahrzehnte lang zum Trainer werden. Lange war er auch Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Vereins.

Ein Hauensteiner Ski-Pionier

Beim Skifahren war Winnwa mit zwölf Jahren einer der Ersten, die diesen Sport in Hauenstein betrieben. Als ihm sein Vater August ein Paar Kriegs-Ski schenkte, schloss er sich sofort den wenigen Pionieren an, die regelmäßig auf den Hermersberger Hof wanderten und dort zur ersten Ski-Elite reiften. Bis ins hohe Alter blieb er dem Wintersport treu und beherrschte fast alle Pisten. Die Alpen und das Bergsteigen sind eine weitere Passion des Allrounders. An seinem 50. Geburtstag bezwang er mit seinem Hauensteiner Bergfreund Fred Johann (79) beispielsweise den Montblanc, den höchsten Berg Europas. Insgesamt erklomm Winnwa rund 15 der höchsten Gipfel.

Wie vielen Menschen seiner Generation war auch Winnwa beruflich das Kreieren und Fertigen von Schuhen in die Wiege gelegt. Sein Großvater kam als einer der ersten technisch versierten Spezialisten aus Pirmasens und war viele Jahre lang Betriebsleiter bei Robert Mansmann. Mit „Schuhen in den Adern“ wurde Klaus Winnwa von Vater August angesteckt. Nach seiner Schulentlassung im Jahr 1948 ging der spätere Absolvent der Schuhfachschule zu „Remonte“, wo er sein ganzes Berufsleben in leitenden Funktionen tätig war.

Mit seiner Ehefrau Renate und Tochter Christine, die in Frankfurt lebt, und vielen Gratulanten feiert er heute in seinem schönen, 1964 bezogenen Haus mit großem Garten im „Freistaat Glatzeck“ in Hauenstein seinen 90. Geburtstag.