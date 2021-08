Der „Studentensturm“ hat den kleinen deutsch-französischen Grenzübergang Germanshof bei Bobenthal bekannt gemacht: Am 6. August 1950 hatten dort etwa 300 junge Menschen aus neun europäischen Ländern den Schlagbaum gestürmt. 2020 jährte sich das Ereignis zum 70. Mal, doch Corona verhinderte eine Feier. In diesem Jahr gedachten junge Menschen und Zeitzeugen der besonderen Ereignisse an der Grenze.

Vor wenigen Tagen – am 6. August – fanden sich an dem 2007 eingeweihten Europa-Denkmal in Germanshof rund 100 Männer und Frauen und vornehmlich junge Leute verschiedener Organisationen ein, um das geschichtliche Geschehen zu vergegenwärtigen und an die Ereignisse jenes Tages unweit der beiden ehemaligen Zollhäuser und der kleinen Pilgerkirche bei Weiler vor jetzt 71 Jahren zu erinnern. Dabei waren auch Zeitzeugen und Angehörige der damals beteiligten internationalen Studentenschaft, die kurz nach dem Krieg bereits den Mut hatten, für ein vereintes Europa zu werben.

Dauerhafter Frieden in Europa

Der unermüdliche Protagonist und Gründer der Aktionsgemeinschaft Bobenthal-Sankt Germanshof, der inzwischen 92-jährige Herbert Breiner aus Bobenthal, verwies dabei nicht zuletzt an den unerschütterlichen Glauben der 300 jungen Europäer, die vor 71 Jahren das Ziel der europäischen Union als Forderung nach einem dauerhaften Friedens mit ihrem „Sturm auf die Grenzbäume“ an diesem Platz verankerten. Was die meisten nicht mehr wüssten, so Herbert Breiner, sei die Tatsache, dass genau an dieser Stelle während des Krieges auch ein schlimmes Baracken-Gefangenenlager im Wiesengrund errichtet worden war, in dem Hunderte durch das Nazi-Regime noch kurz vor dem Zusammenbruch 1945 zu Tode kamen.

Jugend erinnert

Um den Studentenereignissen im Jahre 1950 auch eine Bildhaftigkeit zu geben, war nochmals am Zollhaus ein kleiner Schlagbaum aufgebaut worden, den Herbert Breiner und ein junger Teilnehmer gemeinsam symbolisch durchsägten. Moderator Norbert Herhammer aus Otterberg sprach von einem starken Zeichen für ein mutiges und selbstbewusstes Europa, das die jungen Europäer aus neun Ländern hier an dieser historischen Stelle gesetzt hätten. Die Studenten von damals hätten schon 1950 verinnerlicht: Wer seinem Vaterland einen besonderen patriotischen Dienst erweisen wolle, setze sich auch für Europa ein. Herhammer hatte vorher die Abordnungen aus dem Bündnis aus Europa-Union, der Jungen europäischen Föderalisten, der Aktionsgemeinschaft Sankt Germanshof, dem Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge und der Evangelischen Jugend der Pfalz zu diesem historischen Jubiläum an der ehemaligen Grenze begrüßt. Eindringliche Worte zur zeitlosen Bedeutung des „Studentensturms 1950“ sprach auch in Deutsch und Französisch der in Weißenburg lebende Ulrich Schulik.