FISCHBACH. Beim Benefizabend des Fasnachts-Club Felsenland wurde nicht nur herzhaft gelacht, sondern auch fleißig für zwei kranke Kinder gesammelt – mit bekannten Gesichtern aus der Faschingsszene und einigen Überraschungen .

Initiator Oliver Betzer, der Vorsitzende des FCF, hat bei der 13. Auflage wieder einmal die Crème de la Crème des Faschings eingeladen, um Klamauk auf höchstem Niveau zu präsentieren zugunsten zweier Kinderschicksale. Eine Tänzerin des Pirmasenser CVP brachte es auf den Punkt: „Wenn der Oli ruft, sind wir da“. Der Erlös kommt den Familien von Leo Stöbener-Klein aus Hauenstein und Shahin Baikr aus Bruchweiler zugute. Mucksmäuschenstill ist es, als die Krankheitsgeschichte der beiden Jungen zu Beginn in der ausverkauften Mehrzweckhalle vorgetragen wird. Während Leo zum Zeitpunkt der Benefizveranstaltung auf dem Weg in ein Hamburger Krankenhaus ist, sitzt Familie Baikr sehr neugierig in vorderster Reihe. Die meisten Besucher sind Dauergäste der „Benefiz“, um einen Beitrag zur Unterstützung der Familien einerseits, aber auch ein vortreffliches närrisches Programm zu erleben.

Und davon gibt es alles, was Narrenherzen höher schlagen lässt. Die größte Überraschung folgt im Laufe des Abends, als nämlich Betzer, bekannt als „de Härtschd“, und „Bauer Sepp“, alias Tobias Palz, gemeinsam auf der Bühne blödeln. „Das haben wir so geheim gehalten, dass nicht einmal unsere eigenen Mitglieder davon wussten“, merkt Sandra Betzer schelmisch an, während die beiden über das Gendern sinnieren: „Es ist ein Unterschied, ob Du von einer Bauleiter fällst oder einer Bauleiterin.“

Stimmenimitator: Von Tina Turner bis zu den Flippers

Ein Lächeln zaubert der Landauer Peter Karl als „Ted Louis“ den Besuchern ins Gesicht – nicht nur bei den Zaubertricks, sondern auch verbal: Als dem SPD-Kommunalpolitiker Peter Spitzer aus Donsieders ein Becher-Stapeln misslingt, weil mit Magie plötzlich das Werk zusammenfällt, merkt Karl süffisant an: „Es ist wie in der Politik, da ist ein Haken dran.“ Oder er kommentierte sein Schwitzen so: „Besser Schweißperlen als gar kein Schuck.“

Stimmenimitator Tobias Gnacke aus Meißenheim singt von Heino über Queen bis zu Joe Cocker, den Flippers und Tina Turner Hits derart perfekt, dass es die Zuschauer nicht mehr auf den Plätzen hält. Zu den vielen Garden sei exemplarisch die aus Kerpen in Nordrhein-Westfalen angereiste Tanzgarde erwähnt. 220 Kilometer Anreise mit dem Bus, 20 Minuten Auftritt der Spitzenklasse und wieder 220 Kilometer zurück – und das alles für den guten Zweck.

Überziehung so sicher wie bei Wetten dass...!?

Dass am Ende statt eines Gardemädchens zum zweiten Mal nach 2023 Moderator Frank Baumann durch die Lüfte fliegt und sicher in den Armen der Tänzer landet, gehört zu den kleinen Randanekdoten. Schirmherr Alexander Göbel, Abteilungsleiter Unterhaltung und Comedy beim Südwestrundfunk Baden-Württemberg, sinniert derweil über seine Anreise: „Die letzten Kilometer über Land dachte ich schon, ich fahre auf einem Fahrradweg.“ Die Prophezeiung Baumanns, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden kann – geplant ist jedes Jahr ein Ende um 0.30 Uhr –, sollte sich auch bei der 13. Auflage bewahrheiten. Fast eine Stunde länger als geplant wird getanzt, geschunkelt auf Klänge von Alleinunterhalter BB Kusch und gelacht. Am Ende singt Betzer „So ein schöner Tag“ als Clown. Wieviel Spenden letztlich gesammelt werden, wird sich in den kommenden Tagen zeigen, wenn auch die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern des Abends verrechnet sind.

Mitwirkende

Schirmherr Alexander Göbel (SWR), Oliver Betzer als „De Härtschd“ (Fasnachts-Club Felsenland FCF), Tobias Paltz als „Bauer Sepp“ (FCF), Christoph Lesch als „Fidelius“ (Saarbrücken), Martin Berberich als „de Maddin“ (KV Klingenmünster), Matze, Peter Karl (Landau), Tanzpaar Sophia und Valentino (Karnevalsverein Miesau), Jutta Hinderberger als „Kättl Feierdaach“ (Speyer), Tobias Gnacke als „Jäger aus Kurpfalz“ (Große Karnevalsgesellschaft Sandweier), Dancing Queens (TVP), Tanzgarde Kerpen, Oliver Betzer, Jürgen Nagel und Christian Chini als „Schorleschutzgebiet“, Michaela Hartnagel-Klein als „Barbie 2.0“ (Hehnlein), „Die Windboys“ (Herxheimer Wind), Markus Zipperle (Weschenbeuren).