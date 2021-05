Die Verbandsgemeinde Landstuhl lässt das Abwasser der Gemeinde Linden seit 2001 in der Steinalber Kläranlage reinigen, also im Zuständigkeitsbereich der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Die Kosten werden aufgeteilt. Maßstab sind jeweils 90 Prozent der verkauften Frischwassermenge. Allerdings hat sich gezeigt, dass aus Linden inzwischen eine große Menge an Fremdwasser in die Kläranlage eingeleitet wird. Das ist zum Beispiel Wasser, das unterwegs in den beschädigten Kanal eindringt und ebenfalls gereinigt werden muss. Kosten können dafür nicht erhoben werden. Deshalb hatte Waldfischbach-Burgalben überlegt, den Vertrag zum Ende der Laufzeit – Ende 2025 – zu kündigen, um neu zu verhandeln. Die VG Landstuhl hat angekündigt, dass der Kanal in Linden mittels Inlinerverfahren saniert werde. Das war 2020 geplant, hat sich aber in dieses Jahr verschoben. Sollte die Fremdwassermenge nach der Sanierung immer noch zu hoch sein, kann Waldfischbach den Vertrag bis Ende 2027 kündigen.