Aktuell fehlen in Rodalben 49 Kita- Plätze, berichtete Johannes Scheib vom Kreisjugendamt. Er war zur Sondersitzung des Stadtrates am Mittwoch eingeladen. Dort zeichneten sich lediglich Lösungswege ab.

Laut Scheib stehen in der Stadt zurzeit 255 Plätze für Kitakinder zur Verfügung, darunter 15 „nicht anspruchserfüllend“. Die 45 Plätze für Hortkinder in der Pfarrei Seliger Bernhard klammerte der Referent der Kreisverwaltung aus. Für die Zwei- bis Sechsjährigen fehlten 41 Plätze, für Kinder bis zu einem Jahr seien es acht Plätze. Anhand der Jahrgangsstärke, die grob zwischen 50 und 60 liegt, zeigte Scheib auf, dass kein Rückgang zu erwarten sei. Er ging auf längere Sicht von einem Bedarf von drei Gruppen aus, wobei eine schwankende Zahl bis zu zehn Kindern berücksichtigt sei. In einer Gruppe werden 25 Kinder betreut.

Den steigenden Bedarf führte Scheib auf geplante Mehrfamilienhäuser und Neubaugebiete zurück. Ihrer zentralen Lage wegen werde zudem von verbandsangehörigen Gemeinden Druck auf die Stadt ausgeübt. „Die Nachfrage ist groß“, sagte Scheib, „es gibt eine Menge Eltern, die in Rodalben wohnen oder wohnen möchten“. Es sei mit vielen Zuzügen zu rechnen, der ermittelte Bedarf sei deshalb nicht als Vorratshaltung zu verstehen. Nur zum Teil sei die beabsichtigte Einrichtung eines Waldkindergartens in der Hettersbach entlastend anzurechnen, sagte Scheib. Wenn hier einmal 15 Plätze auf Kinder aus Rodalben entfielen, seien zehn Plätze für Kinder von außerhalb offen zu halten.

Zwischenlösungen werden nur bedingt geduldet

Der Rat diskutierte zunächst über praktikable Zwischenlösungen. Dabei brachte die parteilose Ulrike Kahl-Jordan unter anderem das alte Rathaus ins Gespräch, das während ihrer Beigeordneten-Zeit nach einem großen Wasserschaden in der Kita Sommerfeld für ein Jahr zur Überbrückung genutzt worden war. Sie mahnte überparteiliche Zusammenarbeit bei diesem Thema an. Dietmar Ulmer (SPD) wünschte Einsicht in „eine angebliche Containerlösung“ auf dem Gelände von St. Dominikus, die die Bauabteilung nach Auskunft der Beigeordneten Ursula Steinbacher Mitte des Jahres entworfen hatte.

Weitere Spekulationen dämpfte Scheib mit dem Hinweis, dass das Landesjugendamt Übergangslösungen nur dulde, wenn dahinter eine reguläre Maßnahme steht. Scheib empfahl, die Problematik umgehend anzupacken und gleich einen Architekten mit ins Boot zu nehmen.

Entscheidung vielleicht schon im Dezember

Bis dahin standen vier Modelle zur Behebung des Bedarfs an Kita- Plätzen zur Debatte: der Umbau der alten Schule in der Schulstraße, ein Neubau mit einem Investor (von ihm hatte Bürgermeister Claus Schäfer gesprochen, ohne näher darauf einzugehen), Anbauten an die Kitas St. Dominikus und im Sommerfeld. Der Bürgermeister forderte die Fraktionen auf, intern darüber zu beraten, um in der nächsten Sitzung des Stadtrats am Dienstag, 13. Dezember, 18 Uhr, weiter in der Sache voranzukommen, bestenfalls eine Entscheidung treffen zu können.