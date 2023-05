Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als heißes Thema erwies sich im Leimer Gemeinderat am Mittwochabend die Betreuung ortsfremder Kinder im Kindergarten. Weil unklar ist, wie das abgerechnet wird, sollte der Rat einer relativ vagen Vereinbarung zustimmen, die die Kreisverwaltung ausgearbeitet hatte. Bei der Diskussion fielen Begriffe wie „Blanko-Scheck“ und „Erpressung“.

Immer noch nicht in trockenen Tüchern ist die Frage nach einer Abrechnung für ortsfremde Kinder in Kindergärten. Ein heißes Thema, das bereits in der März-Sitzung zu viel Diskussion geführt