Der Käshofer Gemeinderat empfiehlt einstimmig dem Kita-Zweckverband Käshofen, Krähenberg und Wiesbach, sich dem geplanten Kita-Verbund der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land anzuschließen. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard sagte, dass die drei Gemeinden einen solchen Verbund eigentlich schon ausleben, „nur eben im Kleinen“.

Die Kindergarten-Situation der drei Gemeinden, so Bernhard, sei etwas besonders. Grund: Krähenberg liegt in einer anderen Verbandsgemeinde, dennoch könnte die Trägerschaft der Kita, die in Wiesbach steht, an die Verwaltung abgetreten werden. „Im Zweckverband ist die Stimmung dazu gut“, so Bernhard. Der Käshofer Gemeinderat empfahl dem Zweckverband am Montagabend, sich dem Verbund anzuschließen. Passiert das, wären auch die Krähenberger im Verbund drinnen, obgleich das Dorf in der benachbarten Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben liegt. Laut Bernhard aber kein Problem, da die Kosten für Personal bei einem Kita-Verbund mit dem Zweckverband abgerechnet werden. Im Klartext: Krähenberg muss so oder so seinen Anteil für die Kita bezahlen.

Bernhard: Kaum Mehrkosten

Ebenso beruhigte Bernhard den Käshofer Rat insofern, als dass kaum Mehrkosten bei einem Kita-Verbund entstünden. So oder so müsse das Personal zu zehn Prozent von der Gemeinde bezahlt werden, ob das Geld nun aus dem Dorf-Säckel oder aus dem der Verbandsgemeinde kommt, mache kaum einen Unterschied. Dies betrifft auch die pädagogische Fachkraft, die bei der Verwaltung angestellt wird. Diese Kosten werden anteilsmäßig auf alle Gemeinden im Verbund aufgeteilt. Die restlichen 90 Prozent der Personalkosten trägt das Land und der Kreis.

Bezüglich der Kapazität des Kindergartens erklärte der Käshofer Bürgermeister Egon Gilbert, dass diese aktuell noch voll ausreicht. Dennoch: Ein Erweiterungsbau sei bereits im Gespräch gewesen.