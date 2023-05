Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinde baut, die Kirche führt den Kindergarten. Dieses Modell hat viele Jahre in vielen Orten funktioniert, auch in Erfweiler. Bis das Bistum Speyer Mehrausgaben infolge des neuen Kita-Gesetzes nicht mehr übernahm. Auch Erfweiler ist finanziell eingesprungen, strebt nun aber die Übernahme der Kita an.

Noch gibt es Arbeiten zu erledigen, aber die Hauptaufgabe ist bewältigt. Der katholische Kindergarten in Erfweiler rüstet sich für die Anforderungen, die infolge des neuen Kita-Gesetzes