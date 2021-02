Ernst Klein wünscht sich, dass die Beteiligten der Diskussion um den Standort des Erweiterungsbaus des Bechhofer Kindergartens „die Kirche im Dorf und die Hostie im Tabernakel lassen“. Das SPD-Ratsmitglied hatte sich am Freitag zur Diskussion geäußert, Bürgermeister Paul Sefrin hatte ihm daraufhin am Samstag vorgeworfen, Halbwahrheiten zu verbreiten.

„Meine Stellungnahme bezieht sich auf das letzte Treffen, an dem die Beteiligten zur Begutachtung der beiden Standorte bei Tageslicht erschienen waren und beide Standorte noch mal in Augenschein genommen wurden“, schreibt Klein. Das Treffen fand nach RHEINPFALZ-Informationen am 15. Januar statt. „Ich habe bei meiner Stellungnahme niemanden persönlich oder parteilich erwähnt. Daher sehe ich keine Halbwahrheiten. Deshalb sollten wir die Kirche im Dorf und die Hostie im Tabernakel lassen“, ergänzt er. „Ich hatte gehofft, mit meiner Stellungnahme niemanden auf die Füße zu treten und dass auch ich nicht getreten werde“, ergänzte er verbunden mit der Hoffnung auf ein „vernünftiges Miteinander“.

Dass Klein die Hostie und das Tabernakel erwähnt, in dem die Hostien in der Kirche aufbewahrt werden, ist ein Verweis auf die Reaktion von Bürgermeister Sefrin. Der hatte gesagt: „Mittlerweile wird die Rollsportbahn wie eine Monstranz bei einer Prozession vorneweg getragen.“ Die Monstranz ist bei Katholiken ein reich verziertes, meist goldenes Schaugerät, in dem eine Hostie als Allerheiligstes präsentiert wird.