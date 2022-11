In der Kindertagesstätte St. Franziskus in Bruchweiler-Bärenbach hat sich ein Kinderrat gebildet. Acht Vier- bis Sechsjährige, die in ihren Gruppen gewählt wurden, dürfen jetzt mitbestimmen.

Am Dienstag fand die konstituierende Sitzung des Kinderrates in der Kindertagesstätte St. Franziskus in Bruchweiler-Bärenbach statt. Es ist nicht der Gemeinderat, der sich hier zusammengefunden hat, aber er könnte es vielleicht einmal werden. Die acht gewählten Vertreter aus den verschiedenen Gruppen des Kindergartens sind zwischen vier und sechs Jahren alt. Sie einigten sich auf eine Satzung für das Gremium und wählten Vorsitzende und Schriftführer samt Stellvertretern. Mit dem Kinderrat sammeln die Kinder der Kita erste Erfahrungen in Sachen Demokratie und lernen, wie diese funktioniert.

Die Kinder wissen, dass jemand von der Zeitung zu ihrer Sitzung kommt, sie finden das erst mal komisch, sie haben viele Fragen zur Person. Das Eis schmilzt, als sie erfahren, dass die RHEINPFALZ-Mitarbeiterin auch eine Oma ist, von da an kann man sich auf die Sache konzentrieren. Felizia, Lorena, Anton, Joshua, Anastasia, Rosalie, Julian, Emilia und Arya sind in ihren Gruppen in einer demokratischen Wahl als Sprecher für den Kinderrat gewählt worden. Kita-Leiterin Ariane Schnebel erläutert den Kindern, dass es in Zukunft regelmäßige Treffen geben wird und dass der Rat dafür zuständig ist, die Wünsche und Ideen der Kinder mit in die Runde zu bringen, damit man gemeinsam darüber beraten und es für alle beschließen kann. Wünsche können beispielsweise sein, dass es Ketchup geben soll, wenn es Pommes gibt oder welche Regeln für den Hofführerschein gelten sollen.

Offene Abstimmung mit Murmeln

Doch zunächst gibt sich der Kinderrat selbst eine Satzung. Es sollen zur Sitzung beispielsweise keine Spielsachen mitgebracht werden und kein Essen, man soll zuhören, wenn einer spricht. Kontrovers wird diskutiert, ob man einen Redestein einführen soll. Die Kinder einigen sich, über diese Frage offen per Handzeichen abzustimmen. Mit der Mehrheit von sieben Ja-Stimmen wird der Redestein eingeführt. Wer ihn in der Hand hat, hat das Wort.

Dann erläutern die Erzieherinnen Manuela Zeitz und Rebecca Tietke-Daugs die Regeln für die Wahl. Gewählt wird mit Murmeln, die man bei dem Kandidaten der Wahl in ein Glas werfen kann. Doch auch hier wird zuvor geklärt, ob alle sehen dürfen, wen man wählt, oder ob es ein Geheimnis bleiben soll. Die Mehrheit möchte offen wählen, was zwei Kinder lautstark bedauern. „Die Mehrheit hat so entschieden, also machen wir es so“, erklärt eine Erzieherin – eine erste praktische Erfahrung in Sachen Demokratie.

Kinder dürfen mitentscheiden

Dokumentiert wird alles auf dem Papier und mit Fotos. Die Kinder werden später auf das große Papier noch Bilder malen, denn die wenigsten können schon lesen, aber alle sollen nachvollziehen können, was der Kinderrat beschlossen hat. In ihrer Sitzung machen die Kinder wichtige Erfahrungen: Wie es ist, seine Meinung offen zu äußern, oder wie es sich anfühlt, bei einer Wahl keine Murmel im Glas zu haben, oder auch, dass es in Ordnung geht, wenn man sich selber wählt. Die Stichwahl zwischen den gleichauf liegenden Kandidaten für die „Chefin“ muss wiederholt werden, denn es fehlt am Ende eine Murmel. Man überlegt sich eine klarere Form: Die beiden Gläser kommen auf einen eigenen Tisch, die Kinder gehen einzeln hin und erhalten vor dem Wahltisch eine Murmel. So wird die Wahl transparent.

Bei den Wahlen der Vertreter zum Kinderrat gab es keine Altersgrenze, „doch man konnte sehen, dass auch schon die Zweijährigen genau wussten, bei wem sie ihre Kugel ins Glas werfen wollen“, erzählt Schnebel. „Die Kinder in den Gruppen haben oft Fragen, Ideen oder Anregungen, aber dann entscheiden wir Erwachsenen darüber, das muss nicht zwingend bei allem so sein. Mit diesem Kinderrat haben wir die Möglichkeit, die Kinder mitentscheiden zu lassen“, erläutert Tietke-Daugs, „das ist ein Teil des pädagogischen Programms, in dem es um mehr Partizipation für Kinder geht“. Die frisch gewählte Vorsitzende Finja erklärt dann nach knapp einer Stunde zufrieden: „Hiermit schließe ich die Sitzung.“