Der Reifenberger Kindergarten bekommt eine neue, wesentlich effizientere Heizung. Gleichzeitig wurde damit die ersten Schritte hin zum Kita-Anbau getan.

Die neue Heizung für den Reifenberger Kindergarten soll sowohl das Bestandsgebäude als auch künftig den Anbau mit versorgen - wenngleich der neue Anbau noch gar nicht existiert und der Bau vom Land noch nicht abgesegnet ist. Die neue Heizung soll dennoch gebaut werden, die Anbauten würden einfach an die Anlage angeschlossen werden, weil die Leistung für beide Kita-Teile ausreicht.

Bei der neuen Heizung handelt es sich um eine Luftwärmepumpe. Kosten: rund 65.000 Euro. Bislang befeuerte ein Ölbrenner die Kita, dieser hat nun ausgedient. Die neue Heizung braucht zu Spitzenzeiten – wenn auch der Anbau angeschlossen ist – laut Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer maximal 60 Prozent der Energiekosten des aktuellen Ölbrenners. Für Zimmer war es deshalb essenziell, noch dieses Jahr den Heizungsauftrag zu vergeben, weil die Anlage eine längere Lieferzeit hat. Zwischen März und April 2023 soll die Luftwärmepumpe eingebaut werden, es ist sogar möglich, dass sich bis dahin in Sachen Kita-Anbau etwas tut.

Jahrelanger Usus wird offiziell gemacht

Ebenfalls in Sachen Kita stimmte der Rat einer neuen Vereinbarung für Kostenerstattung für Personal- und Sachkosten zu. Konkret geht es darum, dass Reifenberg Geld an fremde Kommunen bezahlt, wenn Kinder aus dem Ort dort in den Kindergarten gehen. Das ist laut Zimmer derzeit aktueller denn je, weil der Reifenberger Kindergarten voll ist, müssen Kinder in Kitas der umliegenden Gemeinden gehen. Teurer wird es aber mit der neuen Vereinbarung für Reifenberg nicht. Die Gemeinde hat schon immer Geld an Fremdgemeinden gezahlt. Mit der Vereinbarung ist das jetzt nur „offiziell“ geregelt.