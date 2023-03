Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie geht es mit dem deutsche-französischen Kindergarten in Liederschiedt weiter? Weil kein Kind aus Schweix die Einrichtung im französischen Nachbardorf besucht, will sich die Gemeinde nicht mehr an den Kosten beteiligen. Der Kreisbeigeordnete Peter Spitzer hat sich jetzt an die Staatskanzlei in Mainz gewendet.

Ratlosigkeit machte sich am Dienstagabend im Schweixer Gemeinderat beim Tagesordnungspunkt Abrechnung der jährlichen Personal- und Sachkostenanteile beim Kindergarten Liederschiedt. Ortsbürgermeister