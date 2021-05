Seit Mitte März sind die Kindergärten und die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Im Münchweilerer Kindergarten Max und Moritz nutzen zwei bis vier Kinder täglich die Notbetreuung. Bei so wenigen Kindern werden die Bindungen enger, erzählt Leiterin Maria Kauerz. Sie rechnet damit, dass bald mehr Kinder kommen.

Am Sonntag, 14. März, habe man die Eltern unterrichtet, dass die Kita ab dem nächsten Tag geschlossen ist. Eltern in systemrelevanten Berufen, die keine Betreuungsmöglichkeit hatten, konnten sich melden. Gleich ab Montag hat der Kindergarten eine Notbetreuung angeboten, berichtet Leiterin Maria Kauerz. Am Anfang hätten die Kinder immer wieder gefragt, wo der Rest der Gruppe sei. Inzwischen wissen sie, warum sie keine Freunde treffen dürfen und meist zu Hause bleiben müssen, erzählt Kauerz. „Sorgen äußern die Kinder keine, nur dass sie es doof finden, nicht zu Oma und Opa zu können oder dass ihre Spielkameraden fehlen.“ Wenn gerade nur ein Kind im Kindergarten ist, äußere es gelegentlich, dass es lieber zu Hause wäre. Die Erzieher lenkten es dann mit Spielen ab.

„An Ostern wurde ein Osterlamm gebacken und ein Osterfrühstück gemacht, Osterhasen gebastelt, Eier bemalt“, listet Kauerz auf. Die Kinder bastelten Superheldenkostüme und malten ein Regenbogenplakat, das jetzt am Zaun hängt. Bei sonnigem Wetter verbringen Kinder und Erzieher Zeit auf dem Gelände oder im nahen Wald. Das Küchenpersonal stehe bereit und koche mittags, egal wie viele Kinder gerade da sind, berichtet Kauerz. Verköstigt würden auch die Kinder in der Notbetreuung des katholischen Kindergartens.

Abstand kaum einzuhalten

Maria Kauerz, die mehrere Enkel hat, weiß von den Nöten der Kleinen, die Oma und Opa vermissen: „Die Kinder wissen, dass Corona gerade für Oma und Opa schlimm werden kann. Schlimm sei auch, dass die Großeltern ihre Enkel nicht drücken können.“ Die Kinder berichteten von Videochats mit Verwandten.

„Die Abstandsregelung ist schwierig bis gar nicht einzuhalten. Je nach Altersgruppe muss man die Kinder trösten, wickeln, aber auch einfach mal auf den Schoß nehmen.“ Die Erzieher nutzten die Zeit mit den wenigen Kindern, um mehr auf Ideen, Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. Man versuche, die Freunde zu ersetzen und Langeweile zu vertreiben. „Die Beziehung zu den Kindern wird noch enger“, sagt Kauerz. Hygieneregeln komme große Bedeutung zu.

Material für zu Hause

Die drei jüngsten Erzieherinnen der Kita seien im Wechsel für die Notbetreuung zuständig. Ein Teil des Personals arbeite zu Hause, halte Mailkontakt mit den Eltern oder bereite Materialien zum Basteln und Vorlesen vor. Wenn Eltern danach fragen, werde ihnen Material vorbeigebracht. Vorschüler bekommen Unterlagen zum „Buchstabenland“, das jetzt Thema in der Kita wäre.

Weil die Vorschüler im Kindergarten normalerweise für das Kindersportabzeichen trainieren, schickten die Erzieherinnen Übungsanleitungen per E-Mail. „Meine Idee dabei ist, ein bisschen Kindergartenalltag zu Hause zu leben. Eltern berichten, dass sie sich immer auf neues Material freuen“, erzählt die Leiterin.

Jahresurlaub aufgebraucht

Kauerz geht davon aus, dass bald mehr Kinder in die Notbetreuung kommen und auch mehr Erzieher gebraucht werden. Viele Eltern hätten einen großen Teil ihres Jahresurlaubs inzwischen aufgebraucht. „Wer keine häusliche Betreuung hat, wird wohl auf die Kita angewiesen sein. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Eltern sehr sensibel und verantwortungsvoll mit der Notbetreuung umgegangen sind“, sagt Kauerz. Manche Kinder würden nur zwei oder drei Stunden gebracht. Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber ermöglichten, dass Eltern zumindest einen Teil des Tages zu Hause sein können. Zehn Kinder pro Gruppe seien erlaubt, Kauerz möchte die Anzahl aber nach Möglichkeit geringer halten. Dann könne man besser Abstand halten.

Am Mittwochnachmittag bringt die alleinerziehende Mutter Kingo Amma ihre beiden Kinder vorbei. Sie ist berufstätig, Finn Luca und Vivien gehen seit dieser Woche zur Notbetreuung. „Ich bin sehr froh über diese Möglichkeit“, sagt Amma. Zuvor seien die Kinder zu Hause gewesen. Normalerweise besuchen rund 60 Kinder die Kita Max und Moritz, 26 weitere stehen auf der Warteliste.

Wunsch-Baumscheiben im Dorf

Maria Kauerz erzählt vom „Wunsch- und Hoffnungsbaum am Denkmal“. Mit dieser Aktion will die Kita das Dorf bunter machen. Holzscheiben, die in der Metzgerei Groh und Bäckerei Flick vorgehalten werden, sollen angemalt oder mit hoffnungsvollen Gedanken beschrieben werden. Die Scheiben können an den Baum am Luitpoldplatz in der Dorfmitte gehängt werden.