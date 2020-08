43 Dienstjahre hat Barbara Kerner hinter sich, nun ist sie in Ruhestand gegangen. Bei ihrem Abschied war ihr die Dankbarkeit für die erfüllende Zeit deutlich anzumerken.

„Ich bin dankbar für die vielen schönen Begegnungen mit Kindern, Eltern, Pfarrern und Trägerverantwortlichen, aber am meisten werde ich den Umgang mit den Kindern vermissen“, sagte Barbara Kerner. Über 1000 Schützlinge hat sie betreut. Ihre Karriere in der Dahner Kita ist von vielen Besonderheiten geprägt: Einst hat sie selbst diesen Kindergarten besucht, ihr Anerkennungsjahr war dort, ihre erste Stelle ebenso. 1989 übernahm sie die Leitung der Einrichtung von Schwester Danila (Mallersdorfer Schwestern).

Kerner hat die Kindertagesstätte in ihrer christlichen und sozialen Ausrichtung geprägt wie niemand anderes. Ehemalige Schützlinge bringen heute ihre eigenen Kinder in die Kita. Die Entwicklung der Einrichtung spricht für das Engagement von Kerner. So verfügt die Kita über drei Auszeichnungen: Felix (Qualitätszeichen für die musikalische Förderung), Tigerkids (gesunde Ernährung) und Bewegungskita. Am Leitbild der Kita hat die Leiterin fleißig mitgearbeitet, und sie lebte Kindern und Mitarbeiterinnen diese Inhalte vor. Darin heißt es zum Beispiel: „Unser Handeln ist geprägt von Verantwortung, Toleranz, Offenheit und gegenseitiger Wertschätzung. Wir unterstützen die Kinder in der Findung ihrer Identität. Dazu gehören Wissens- und Herzensbildung sowie die Fähigkeit, sich sozial zu verhalten.“

Rückblick

Wenn Barbara Kerner zurückblickt, berichtet sie auch von vielen Herausforderungen, die es für sie und ihr Team zu bewältigen galt. Zweimal integrierten sie Kinder aus anderen Ländern: 1990 Aussiedlerkinder und 2015 Kinder von Geflüchteten. Als nacheinander die Betreuung von Klein- und Hortkindern eingeführt wurde, seien das Meilensteine für die Kita gewesen. Dies hatte zur Folge, dass ständig umgebaut wurde. Ganz schwierig war für die Leiterin die Zeit, als die Kita von der Schließung bedroht war, weil das Gebäude aus dem Jahr 1923 die Brandschutzvorgaben nicht mehr erfüllte. Die Erleichterung war groß, als dies mit einem Baugerüst als Fluchtweg gelöst wurde. Bei Generationen von Kindern ist der in der Kita gebastelte Kernerische Zauberkasten fester Bestandteil des Kinderzimmers. Zaubervorstellungen der Kinder für die Eltern wurden damit vorbereitet. Gleiches gilt für die unter ihrer Anleitung entstandenen Bilder für die Kinderzimmer. Der Trägerwechsel vom St.-Elisabethenverein hin zur Stadt Dahn, also ein Wechsel des Chefs vom Pfarrer zum Stadtbürgermeister, erfolgte reibungslos.

Ausblick

Die Erzieherinnen der Kita und die Stadt Dahn überraschten die scheidende Leiterin mit einer Abschiedsfeier im Haus des Gastes, wenn auch unter Corona-Auflagen. Die Frage von Franz Burkhart, Kindergartenbeauftragter des Elisabethenvereins, wie Kerner künftig ihre Zeit verbringen will, war schnell beantwortet: Kerner ist Mitglied im Kunstverein, beim Generationenchor und bei der Kolpingsfamilie. Dort half sie gerade bei der Lebensmittelversorgung der Geflüchteten in Quarantäne. Außerdem malt sie mit großer Leidenschaft Stadt- und Landschaftsporträts ihrer Heimat – auch die Kita. In der Pfarrei Heiliger Petrus Dahn engagiert sie sich im Gemeindeausschuss und spielt als ausgebildete Kirchenmusikerin mehrere Orgeln in der Region. Künftig möchte sie sich für dies alles mehr Zeit nehmen.

Burkhart und andere Redner lobten die hohe Arbeitsbereitschaft von Barbara Kerner und die gute Zusammenarbeit. Die Verständigung mit Kindern, Eltern, Träger, Elternbeirat, Förderverein, Stadt, Bürgern und Vereinen habe gut funktioniert. Barbara Kerner meinte: „Gott sei Dank hatte ich mehrfach Intuitionen und ging außerhalb der Arbeitszeiten in den Kindergarten. Zweimal konnte ich so größere Wasserschäden verhindern.“

Letzter Tag

Freudig, bodenständig, bescheiden und motivierend: Barbara Kerner verbrachte ihren letzten Arbeitstag so, wie sie von Kindern und Eltern geschätzt wird. „Nun kann ich nicht mehr mit den Kindern lachen, malen, singen, beten, basteln, spielen und staunen. Aber ich werde dies alles mit so vielen Kindern in dankbarer Erinnerung behalten“, sagte sie.