Zum Spendenlauf lädt die Dahner Kindertagesstätte St. Elisabeth am Dienstag ein. Damit soll die Kita St. Amandus in Kordel, die von der Flut-Katastrophe betroffen ist, unterstützt werden.

Der Spendenlauf der kommunale Kita St. Elisabeth findet am Dienstag zwischen 9 und 11 Uhr statt für Kinder, Eltern und alle Interessierten. Start- und Zielpunkt befinden sich an der Kita-Außenstelle Klein-Panama am Kurpark (Pirminiusstraße 2). Zur Teilnahme ist eine Startgebühr auf Spendenbasis zu entrichten. Damit wird die Einrichtung St. Amandus in Kordel, die von der Flut-Katastrophe betroffen ist, finanziell unterstützt. Die Leiterin der Dahner Kita, Doris Keller, lädt alle zum Mitlaufen ein. An der Strecke gibt es eine Trinkstation und am Ziel eine „Auftank-Energiestation“.

Bewegungswoche in Kitas und Schulen

Die Lauf-Aktion findet im Rahmen der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ und der Partnerorganisation „The Daily Mile“ zum landesweiten Bewegungsaktionstag für Kitas und Schulen sowie innerhalb der Bewegungswoche vom 4. bis 8. Oktober der Dahner Kita statt. Alle teilnehmenden Institutionen sollen an diesem Tag innerhalb des Klassenverbandes oder in Kleingruppen eine Meile (1,6 Kilometer) oder 15 Minuten laufen. „The Daily Mile“ bedeutet eine inklusive, soziale und körperliche Aktivität, bei der Kinder in ihrem eigenen Tempo an der frischen Luft mit anderen rennen oder joggen. Die Kinder können, falls nötig, gelegentlich gehen, um die Belastungsintensität zu verringern, sollten jedoch versuchen, die vollen 15 Minuten durchzulaufen. Die Kinder erhalten ein Bewegungsmotivator-Armband und ein Teilnahme-Zertifikat.