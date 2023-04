Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ulrich Nothhof, der Pfarrer der katholischen Pfarrei St. Katharina in Hauenstein, ist gar nicht gut auf das Gute-Kita-Gesetz zu sprechen. Denn: Die Vorgaben machen der Kita St. Hedwig, deren Träger die Pfarrei ist, personelle und finanzielle Probleme. Deshalb fordert er Land und Kreis auf, das Gesetz „für uns Betroffene auch gut umzusetzen“. Was treibt den Pfarrer um?

In einem offenen Brief an Land und Kreis bezieht sich Nothhof auf das neue Kita-Gesetz, das zum 1. Juli in Kraft tritt und mit dem die Kitas eine neue Betriebserlaubnis bekommen. In der Kita St. Hedwig