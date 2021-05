Der katholische Kindergarten Hawestrolche hat mit Sabine Sebald aus Dellfeld eine neue Leiterin. Die 47-Jährige setzt ihre Schwerpunkte auf den pädagogischen Auftrag, die Bildung der Persönlichkeiten der Kinder, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Team und den Eltern.

Träger der Clauser Kita ist die katholische Pfarrei Maria Königin, die dem Bistum Speyer untersteht. Nach Auskunft des Bistum-Sprechers Markus Herr kam man anhand der vorgelegten Bewerbungen zur Überzeugung, dass Sabine Sebald „die geeigneteste Bewerberin ist“. Im Vorfeld war etwas Staub aufgewirbelt worden, als die Neubesetzung der Leitungsstelle öffentlich wurde: Einige Eltern waren wohl davon ausgegangen, dass die kommissarische Leiterin Sonja Schmitt den Posten auch endgültig besetzen würde. Schmitt hatte übernommen, als die frühere Leiterin Annelie Matheis 2020 nach 30 Jahren an der Spitze der Kita in Ruhestand ging. Doch die Leitungsstelle wurde ausgeschrieben, und die Verantwortlichen entschieden sich für Sebald.

Kirche macht keine Aussage zum Verfahren

Bezüglich der in der Öffentlichkeit kursierenden Aussage, dass die Stelle zweimal ausgeschrieben wurde, betonte Sprecher Herr:

„Für das Bewerbungsverfahren gilt der Grundsatz der Vertraulichkeit. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir hierzu keine weiteren Auskünfte geben“. Das Bewerbungsverfahren habe in einem geschützten und vertraulichen Rahmen stattgefunden. Die Kirche entscheide über die neue Leitung, sonst nehme niemand Einfluss auf die Wahl.

Mit einem Blumenstrauß hieß Ortsbürgermeister Harald Wadle die neue Kindergartenleiterin willkommen. Auch der Leiter der Pfarrgemeinde Maria Königin, Pfarrer Franz Ramstetter, wünschte Sabine Sebald eine gute Einarbeitung und viel Erfolg bei der pädagogischen Arbeit mit dem Team. „Die Kindertagesstätte ist für uns ein wichtiger Raum in der Pfarrei, in dem sich Kirche konkretisiert. Die Grunddienste der Kirche werden auch in der Kita als Aufgaben wahrgenommen, wie christliche Nächstenliebe, Verkündigung, Gebet und Gottesdienst sowie Gemeinschaft“, sagte Ramstetter.

Förderverein: Keine Vorbehalte

Selina Krob führt seit November 2019 den Förderverein Kita Hawestrolche. Sie hatte bis zum Schuljahr 2020/2021 zwei Kinder in der Kita. Krob stellt heraus, dass man keine Vorbehalte gegen die neue Leiterin habe. Diese habe sich auf diese Stelle beworben und sei genommen worden. Dennoch, so Krob, sei der Förderverein von der Entscheidung des Bistums überrascht gewesen. Man sei eigentlich davon ausgegangen, dass die kommissarische Leiterin mit der Leitung betraut werden würde. Aber, betont Selina Krob, „es hat sich keiner negativ zur neuen Besetzung geäußert“. Im pädagogischen Bereich arbeitet neben acht Fachkräften und der Leitung derzeit eine Berufspraktikantin. Drei Gruppen mit 60 Kindern werden betreut, wie Sabine Vatter von der Regionalverwaltung Pirmasens auf Anfrage informiert.

Sabine Sebald dankte Sonja Schmitt für die geleistete Arbeit. Sie wolle Bewährtes erhalten und ein Gefühl des Vertrauens mit allen Beteiligten schaffen, sagte die Fachwirtin für Kita- und Hortmanagement für Pädagogik und Sozialberufe.