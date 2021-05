Der Kreis erstattet Eltern von Krippen- und Hortkindern für zwei Monate die Beiträge. Das hat der Kreistag am Montag bei seiner Sitzung in der IGS-Turnhalle in Thaleischweiler-Fröschen beschlossen. 50.000 Euro werden dadurch zurückgezahlt.

Von Mitte Dezember bis Mitte März hielten die Kindergärten im Land einen „Regelbetrieb bei dringendem Bedarf“ aufrecht, hatten aber an die Eltern appelliert, nur dann Kinder in die Kindergärten zu schicken, wenn eine Betreuung zu Hause nicht möglich ist. Beiträge müssen Eltern von Krippenkindern bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr des Kindes bezahlen und Eltern, deren Schulkinder in den Hortgruppen von Kindergärten betreut werden. „Viele Eltern sind dem Appell der Kindergartenspitzen gefolgt“, berichtete der erste Kreisbeigeordnete Peter Spitzer im Kreistag.

Die Träger der Einrichtungen, also die Städte und Gemeinden im Kreis, erhalten vom Kreis Geld zurück, das an die Eltern weitergegeben wird. Der Kreis erstattet die Januar- und Februar-Beiträge. Auch die Eltern von Tagespflegekindern erhalten für zwei Monate ihr Geld zurück.

Das Geld werden alle Eltern von Krippen- und Hortkindern zurückerhalten, ungeachtet davon, ob sie ihre Kinder in dieser Zeit betreuen ließen oder sich zu Hause selbst um sie gekümmert haben. Das gebietet der Gleichbehandlungsgrundsatz.