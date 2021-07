Mit der Erweiterung der Kindertagesstätte hat sich der Gemeinderat am Mittwoch befasst. Möglich ist eine ein- und eine zweigeschossige Bauweise, die eine Betreuung von 30 Kindern ermöglichen soll. Eine Kostenschätzung liegt derzeit bei 900.000 Euro.

Die bestehenden Räumlichkeiten sollen um einen weiteren Gruppenraum für Kleinkinder, einen Ruheraum, einen WC-Wickelbereich, ein WC für das Küchenpersonal sowie einen Speiseraum und einen Personalraum ergänzt werden. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, muss die Fassade erhalten bleiben soll. Für den Anbau kommt deshalb nur die Rückseite des Gebäudes in Frage. Darüber informierte Kai Vatter von der Ingenieursgesellschaft Franz & Vatter den Gemeinderat.

Für die Erweiterung der Kindertagesstätte stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Zum einen kann auf zwei Ebenen erweitert werden. „Das ist die energieeffiziente Variante“, erklärte Vatter. Zum anderen ist dies ebenerdig möglich; dies solle es den Kindern erleichtern, die Räumlichkeiten zu wechseln. Insgesamt umfassen beide Möglichkeiten 300 Quadratmeter zusätzlichen Raum.

Kosten derzeit auf 900 000 Euro geschätzt

Die Kostenschätzung beläuft sich zurzeit auf 900.000 Euro. Für die eingeschossige Bauweise würden Zusatzkosten von 340. 000 Euro anfallen, da die Ebene mit Pfeilern gestützt werden muss. Wie viel Zuschuss die Gemeinde für das Projekt erhält, ist noch unklar. Mit Blick auf den Haushalt werde die Erweiterung der Kindertagesstätte jedoch zu einer höheren Verschuldung führen, als das in der Geschichte der Gemeinde je der Fall war. „Seit 2014 haben wir es immer geschafft, schuldenfrei zu bleiben“, berichtet Bürgermeister Peter Seibert. Das sei bei den Kosten der Kita-Erweiterung nicht mehr möglich.

Im weiteren Verlauf soll eine Entwurfsskizze für die gewählte Variante folgen. Darüber wird der Gemeinderat in einer kommenden Sitzungen entscheiden. Des Weiteren muss mit den beteiligten Behörden, also dem Kreisjugendamt, dem Denkmalschutz sowie dem Brandschutz, gesprochen werden. Untersucht werden muss auch der Sanierungsbedarf am bestehenden Gebäude.