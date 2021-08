Bis zuletzt bot der Reifenberger Kindergarten inklusive zusätzlicher Plätze Platz für 32 Kinder, eine Bedarfsanalyse prophezeit jedoch einen Bedarf für 44 bis 48 Kinder. Der Gemeinderat diskutiert am Donnerstagabend (19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) erneut über die Erweiterung der Kita. Zudem geht es ums Baugebiet in den Busenäckern, zusätzliche Graboptionen auf dem Friedhof sowie um die wiederkehrenden Beiträge.

Reifenberg. Wie genau Reifenberg seinen Kindergarten erweitern will, welche Räume gebaut werden sollen und wie diese auszustatten sind, darüber hat der Gemeinderat schon eine klare Meinung. Bis allerdings ein Bebauungsplan genehmigt wird, so Bürgermeister Pirmin Zimmer im RHEINPFALZ-Vorgespräch zur Ratssitzung, können schon mal neun Monate vergehen. Zeit, die Reifenberg eigentlich nicht hat. Und: Eine klare Prognose, wann mit dem Ausbau begonnen werden kann, gar dieser in Betrieb gehen könnte, bleibt unbeantwortet.

„Das Dorf ist einerseits angehalten, dem Anspruch, größer zu werden nachzukommen“, so Zimmer. Auf der anderen Seite muss ein Anbau jedoch wirtschaftlich vertretbar sein, also zur Haushaltssituation des Ortes passen. Dafür braucht es laut Bürgermeister auch Förderungen seitens des Landes und des Kreises. Die konkrete Vorplanung der Gemeinde spart Zeit, die Auflagen der Behörde kosten aber dafür umso mehr. „Da können wir uns als Gemeinde noch so anstrengen“, kommentiert der Bürgermeister.

Bis zum Ende des vergangenen Kindergartenjahres gab es offiziell in Reifenberg 25 Kindergartenplätze, obendrauf kamen acht sogenannte Aufbauplätze. Summiert gab es also 32 Kindergartenplätze im Dorf. Eine Bedarfsanalyse geht allerdings von 44 bis 48 benötigten Plätzen aus. Stand heute gehen deshalb einige Reifenberger Kindergartenkinder schon in andere Dörfer, etwa nach Maßweiler oder Dellfeld. Der Erweiterungsplan der Kita sieht nun eine zweigruppige Einrichtung mit insgesamt 44 bis 46 Plätzen vor.

Anonyme Wiesengräber auf dem Friedhof

Auf dem Reifenberger Friedhof könnten bald zwei weitere Bestattungsoptionen angeboten werden – anonyme Urnengrabstätten sowie anonyme Sarggräber. Beide würden auf einer Wiese ausgewiesen werden, am Rand derer soll ein Gedenkstein mit den jeweiligen Namenstafeln aufgestellt werden, so der Ortschef. Hintergrund der zusätzlichen Bestattungsformen ist die vermehrte Nachfrage nach anonymen Bestattungen. Die Kosten für die anonymen Urnengräber könnten 950 Euro betragen, die für die anonymen Sarggräber würden etwas höher ausfallen, weil die Pflege der Wiese teurer sei. Der Grund: Särge fallen mit der Zeit in sich zusammen, die Erde darüber sackt ab und muss aufgefüllt werden.

Straßenbeiträge sollen auf 48 Cent steigen

Die wiederkehrenden Beiträge könnten in Reifenberg von 35 auf 48 Cent pro Quadratmeter Grundstücksfläche steigen. Laut Bürgermeister Zimmer liegt das an der Regel, dass nur die Ausbaukosten abgerechnet werden dürfen, die pro Jahr tatsächlich angefallen sind. „Weil die Baustelle dieses Jahr die meisten Fortschritte macht, wird es auch teurer“, erklärt Zimmer. Mit Baustelle ist der Ausbau der Ortsdurchfahrt gemeint. Reifenberg muss hier die Kosten für die neuen Gehwege zahlen, nicht aber für die Straße an sich. Geplant ist, die Zahlungen in drei Raten abzuarbeiten, zwei Raten noch in diesem Jahr, eine im kommenden Frühjahr.

Erneuter Beschluss für das Baugebiet Busenäcker

Der Plan für ein neues Baugebiet in Reifenberg, genauer gesagt für die Erweiterung des ehemaligen Neubaugebiets, ist nicht vom Tisch. Der Gemeinderat will am Donnerstag über einen erneuten Aufstellungsbeschluss diskutieren. Vorgesehen ist, den Plan im beschleunigten Verfahren durchzubringen. Laut Zimmer ist die Idee, in Reifenberg ein Neubaugebiet auszuweisen, nicht neu. Bereits vor zwei Jahren, kurz nach der Kommunalwahl, stellte Zimmer vier mögliche Neubaugebiete in Reifenberg zur Diskussion. Damals einigte sich der Rat auf das Areal oberhalb der Kolbenberge. Weil die Gemeinde die Grundstücke nicht verkauft bekommen hatte, fiel die Wahl auf die Erweiterungsfläche beim ehemaligen Neubaugebiet. Dort könnten rund 15 neue Bauplätze ausgewiesen werden – Interessenten gibt es laut Zimmer dafür reichlich, sowohl aus Reifenberg als auch von weiter weg.