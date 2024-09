Ganz schön angestrengt mit der teilweisen Erneuerung der Außenanlage der Kindertagesstätte St. Martin haben sich in den vergangenen Wochen die Busenberger. Neben dem Kita-Förderverein, haben Bürger, Eltern und Erzieher sowie die Ortsgemeinde fleißig bei der Aktion mitgewirkt.

Anlässlich einer Scheckübergabe durch die ehemalige Vorsitzende des Fördervereins Tanja Schied, sie hatte eine Tombola zu Gunsten der Kita durchgeführt, berichtete Kita-Leiterin Gertrud Peter über die Aktion. Der Förderverein sei auf sie zu gekommen und habe nachgefragt, was an der Einrichtung momentan fehlen würde und wichtig wäre. Für die Krippenkinder hätte man derzeit nur wenige Spielmöglichkeiten und könnte da was arrangieren, so Peter.

Sie schlug deshalb mehrere Ergänzungen der Spielgeräte vor. Eine bisher fehlende Nestschaukel wurde nun im vorderen Bereich aufgestellt und zum Schutz der Kleinen umzäunt, eine Rutschbahn nur für die Kleinen wird aufgestellt. Damit im Sommer das Element Wasser nicht zu kurz kommt, wurde ein Matschtisch hergestellt und ein Holzfass für die Wasserspiele angeschafft. Fünf Bobby-Cars und die dazugehörigen Garagen wurden beschafft. Hochbeete zum Bepflanzen, eine Blumenmaltafel, eine Außentankstelle und ein Pferdestall wurden zum Spielen ebenso besorgt wie Balancierstangen.

Ein weiterer Höhepunkt ist ohne Zweifel die große neue Kletterwand neben dem Klettergerüst. Damit alles ordentlich aussieht, wurde der Eingangsbereich der Kita neu angelegt und gepflastert. Mit viel Eigenleistung haben Eltern und Kinder das Außengelände wieder auf Vordermann gebracht, Bäume und Sträucher geschnitten und den Sand in den Sandkästen ausgetauscht und hierfür fast 180 Arbeitsstunden geleistet. Peter: „Die Ortsgemeinde hat uns nicht nur mit dem Gemeindearbeiter unterstützt, sondern auch mit Essen und Trinken versorgt.“

Bei der ganzen Aktion wurden nach Aufstellung von Florian Keller, dem Vorsitzenden des Kita-Fördervereins, gut 10.000 Euro investiert. Dabei hat diese Verschönerungsmaßnahme weder die Ortsgemeinde noch die Kirche als Träger einen Cent gekostet. Denn viele Privatpersonen und insbesondere Firmen im Dahner Felsenland haben den Betrag oder Sachspenden für die Kita gestiftet – ganz im Zeichen ihres Schutzpatrones St. Martin.