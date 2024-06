Damit die Betreuer der Kindertagesstätten Groß- und Kleinbundenbach mit den Eltern künftig besser kommunizieren können, sollen eine spezielle App angeschafft werden. Damit können die Eltern ihre Kinder krank melden, die Einrichtung kann Informationen verbreiten.

Bislang mussten die Eltern ihre Kinder per Telefon oder WhatsApp in der Kita abmelden, berichtete Gemeinderatsmitglied Wolfgang Rapp (SPD) in der Ratssitzung. Dies festzuhalten sei zeitaufwendig, eine Kita-App würde die Arbeit der Erzieher erleichtern. In Bechhofen und Stambach werde diese App bereits erfolgreich genutzt. Allerdings könnten sich die Eltern untereinander nicht mit dieser App austauschen, fügte Rapp hinzu.

Wie Ortsbürgermeister Dieter Glahn (FDP) berichtete, ist die App für die Eltern kostenlos. Der Träger der Kita sei der Vertragspartner und komme für die Kosten auf. Diese belaufen sich auf rund 27 Euro pro Monat zuzüglich Umsatzsteuer für die Kitas in Groß- und Kleinbundenbach. „Wenn noch andere Ortsgemeinden mitmachen, könnte es noch billiger werden“, sagte Glahn. Auch hänge der Preis von der Anzahl der Kinder ab. Zusätzlich müsse noch ein Tablet für die Kita angeschafft werden, dieses werde rund 200 Euro kosten. Die Anschaffung wurde einstimmig beschlossen.