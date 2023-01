In einer Sondersitzung. am Dienstag, 31. Januar, 19 Uhr, trifft sich der Reifenberger Gemeinderat zur Sondersitzung im Dorfgemeinschaftshaus. Es geht um den Anbau an die Kita.

Mit den Bauarbeiten am Reifenberger Kindergarten kann es losgehen. Das Land hat der Gemeinde den vorzeitigen Maßnahmebeginn zugesichert. Den Förderbescheid erwartet Bürgermeister Pirmin Zimmer Mitte April. Die Planung ist längst fertig. Doch ohne Zusage vom Land durfte man nicht mit der Erweiterung loslegen. Zwar hat Zimmer die Förderzusage von Kreis (200.000 Euro) und Land (212.000 Euro) noch nicht schriftlich in Händen. Sie soll aber in den kommenden Wochen und Monaten eintreffen. „Es gab noch nie ein Vorhaben, das den vorzeitigen Maßnahmebeginn bekommen hat, für das dann aber doch keine Fördermittel geflossen sind“, ist Zimmer zuversichtlich, dass die finanzielle Beihilfe für den Kita-Anbau fließen wird.

Dieser soll per Modulbauweise erfolgen. Diese, so Zimmer, sei schneller und günstiger. Erste Kostenpläne wurden 2019 erstellt. Damals wurden für den Anbau 600.000 Euro veranschlagt, für die Heizungssanierung mit 75.000 Euro und der Umbau der Bestands-Kita mit 125.000 Euro. Der Auftrag für die Heizung ist schon vergeben: Diese soll nun sogar günstiger werden und nur 65.000 Euro kosten.

Vielleicht wird’s nicht ganz so teuer

Weil mit Preissteigerungen zu rechnen ist, hätte der Bürgermeister gern viel früher begonnen. Er musste aber auf den vorzeitigen Maßnahmebeginn vom Land warten. Zimmer hofft nun, dass der Bau nicht sehr viel teurer wird. Weil zurzeit die Zinsen steigen, stellen viele Bauherren aktuell ihre Aufträge zurück. „Wenn wir jetzt ausschreiben, könnten wir ein günstigeres Ergebnis bekommen als noch vor einigen Monaten.“

Am Dienstag soll der Rat erste Gewerke ausschreiben, Mitte März soll der Auftrag für die Modulteile vergeben werden. Noch dieses Jahr sollen der Bau starten und möglichst schon der Einzug in den Anbau erfolgen.