„Wir erleben hier absolut dramatische Dinge“, kommentiert der Architekt Martin Grub die Preise auf dem Bau. Diese steigen und steigen. Diese Entwicklung hat auch Folgen für den geplanten Anbau an die Bechhofer Kindertagesstätte „Spatzennest“.

Das Zweibrücker Architektenbüro befasst sich mit einem Erweiterungsanbau-Anbau der Kita an das Dorfgemeinschaftshaus. Rund die Hälfte des großen Saales soll mit einer mobilen Trennwand zu einem Mehrzweckraum umgebaut werden, der den Kita-Anbau ergänzt. Der Eingang zum Kita-Anbau wird zur Schmittenflur hin angelegt, dort soll unter einem kleinen Unterstand eine Abstellmöglichkeit für Kinderfahrräder geschaffen werden. Nach Osten, zur Grundschule hin, werden die beiden Gruppenräume angesiedelt. In der Kita gibt es zudem Schlafräume, Personalräume, Küche, Sanitäranlagen und Technikraum. Das neue Außengelände geht in Richtung der Rollschuhbahn. Diese, verspricht Architekt Paul Zwezich, müsse dafür nicht weichen. Im Anbau soll mit einer Wärmepumpe geheizt werden.

Sollte eines Tages selbst der Anbau nicht mehr ausreichen, könne dieser problemlos aufgestockt werden. Die Geschossdecken sind dafür ausgelegt. Einige der geplanten Satteldächer ließen sich dann entfernen und ein Stockwerk darüber wieder aufsetzen.

Preise am Bau explodieren

„Und jetzt kommt der Fluch der zweiten Seite“, sprach der Architekt Martin Grub am Montagabend, 11. April, vor dem Gemeinderat die Kosten an. Die waren 2018 auf 1,2 Millionen Euro für den Kindergarten-Anbau geschätzt worden, angepasst an die damaligen Baupreise. Doch weil diese jetzt explodierten, könne man Preise kaum noch exakt vorhersagen.

Inzwischen geht Grub bei der Kita-Erweiterung von Kosten bis zu zwei Millionen Euro aus, „Tendenz ständig steigend“. Bürgermeister Paul Sefrin sagte, dass Bechhofen den Anbau dringend braucht. „Tatsache ist aber, dass wir nur zwei Gruppen brauchen und nur zwei Gruppen gefördert bekommen.“ Gerne würde der Bürgermeister noch mehr Gruppen in den Erweiterungsbau bringen, was die Kosten pro Kita-Platz senken würde.

Modulbauweise wie in Reifenberg?

Land und Kreis geben zwischen 500.000 und 700.000 Euro zum Kindergarten dazu. Der Rest muss aus dem Bechhofer Gemeindesäckel aufgebracht werden. Dass irgendein Erweiterungsbau an den Kindergarten her muss, lasse sich nicht wegdiskutieren. Kita-Leiterin Britta Larsen sagte, dass Eltern derzeit bis zu 29 Monate auf einen Kindergartenplatz warten müssen. Viele müssten an umliegende Gemeinden oder an Tagesmütter im Umkreis verwiesen werden.

Abseits der Sitzung sagte Bürgermeister Paul Sefrin, dass der „Groschen“ in Sachen Kindergarten-Anbau noch nicht gefallen sei. Angesichts der Kosten könne er sich sogar eine Kita in Modulbauweise vorstellen. Bei dieser werden fertige Containerteile gekauft und aufgestellt. Diese Module sähen nicht wie provisorische Container aus, sondern wirkten etwa wie ein kleines Fertighaus. Zum Beispiel baut Reifenberg aus Kostengründen einen Kita-Anbau in Modulbauweise. Reifenbergs Bürgermeister Pirmin Zimmer hat vorgerechnet, dass bei ihm ein Anbau in konventioneller Bauweise rund 800.000 Euro gekostet hätte. Mit Ausstattung kämen dann noch rund 120.000 Euro obendrauf. Die Modulbauweise koste hingegen zwischen 450.000 und 480.000 Euro. Der weitere Vorteil der Module: Der Kita-Anbau wird schnell fertig und kann dementsprechend zeitig den Betrieb aufnehmen.

Riss im Heizungskessel

Auch der Kindergarten-Altbau muss energetisch saniert werden. Das Architekturbüro Burger soll ihn unter die Lupe nehmen. Unter anderem müssen die Fenster und Glasbausteine ausgetauscht werden; im Keller, am Boden und an den Wänden stehen Arbeiten an. Außerdem wird ein neuer Ölbrenner in den Altbau eingebaut. Die alte Heizung ist kaputt, der Kessel hat einen provisorisch geflickten Riss. Der Rat lässt die Möglichkeit offen, an die Ölheizung eine Wärmepumpe anzubauen, wenn das Haus ausreichend energetisch saniert ist.