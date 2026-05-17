Die Riedelberger Kindertagesstätte erhält einen Anbau. Im Mai sollen die Arbeiten beginnen. Auch im bestehenden Gebäude wird sich einiges ändern.

Im Mai sollen die Bauarbeiten für den Kita-Anbau beginnen. Das kündigte Riedelbergs Ortsbürgermeister Gereon Lethen in der jüngsten Ratssitzung an. Der Rat vergab die Aufträge für den Rohbau (252.000 Euro), die neue Stahltreppe (12.300 Euro) sowie für die Türen und Fenster (86.000 Euro). Insgesamt kosten der Kita-Anbau und der Umbau im Altbau rund eine Millionen Euro.

Der Plan sieht vor, dass in dem Neubau, der auf dem bisherigen Kita-Außengelände errichtet wird, Räume fürs Personal – Aufenthaltsraum, Büro und Besprechungszimmer – sowie ein großer Bewegungsraum mit mobiler Trennwand untergebracht werden. Im Kita-Altbau stehen ebenfalls Arbeiten an: Einer der beiden Gruppenräume wird zum Schlafraum umfunktioniert, im anderen soll gespielt und zur Mittagszeit gegessen werden. „Ich denke, mit diesem Plan sind wir gut aufgestellt“, sagte Lethen dazu bereits im November 2024.

Ärger über höhere Kosten

Wenn der Anbau steht, könnten bis zu 30 Kinder aufgenommen werden. Gebaut wird konventionell – also Stein auf Stein. Module, wie beim Kita-Anbau in Reifenberg, werden nicht aufgestellt. Geplant sind eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine Wärmepumpe samt Batterie. Lethen verglich dieses Konzept einst mit der Tischtennishalle. Dort sei man damit zu mehr als 90 Prozent autark.

Gleichzeitig ist Lethen über die gestiegenen Kosten verärgert. Seit Jahren wird in Riedelberg über eine Kita-Erweiterung gesprochen. Zu Beginn hätte die gleiche Bauweise lediglich 450.000 Euro gekostet. Gestiegene Kosten in Sachen Kita-Anbauten sind in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land nichts Neues: In Althornbach sollte der Kita-Anbau ursprünglich 800.000 Euro kosten. Das war die Schätzung aus dem Jahr 2018. Mittlerweile beträgt die Rechnung dort über zwei Millionen Euro.

Auch die Dorfmitte wird verändert

Weil der Anbau auf dem bisherigen Außengelände errichtet wird, muss dieses nach hinten erweitert werden. Das sorgt für eine Veränderung der Dorfmitte. Im Januar kam die Idee auf, auf dem bislang ungenutzten kleinen Grünstück hinter dem Bolzplatz einen Boule-, Grill- oder Mehrgenerationenplatz anzulegen. Neben dem Kita-Anbau wird parallel an der Dorfgemeinschaftshaus-Sanierung gefeilt. Die Verbandsgemeinde will dort ein neues Feuerwehrhaus bauen. Dafür sei zum Jahresbeginn ein fehlendes Grundstück gekauft worden. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, Björn Bernhard, rechnet für das Feuerwehrhaus mit einer Bauzeit von rund einem Jahr. Allerdings sei Eile geboten: Für Riedelberg wurde schon ein neues Feuerwehrauto bestellt. Das passe jedoch nicht in die bisherige Feuerwehr-Garage.