Ende Januar sollen die ersten Aufträge für den Erweiterungsbau des Althornbacher Kindergartens vergeben werden. Bürgermeister Bernd Kipp erwartet eine erneute Preissteigerung, wenn auch nicht so stark wie beim letzten Mal.

Noch immer ist die Geschichte um die Erweiterung der Althornbacher Kita nicht vorbei. Bürgermeister Kipp ist jedoch optimistisch, dass Ende Januar 2023 die ersten Aufträge vergeben werden. „Angeblich sollen die ersten Ausschreibungen schon raus sein“, sagt Kipp. „Ich hoffe mal, dass es so ist. Es hat schon öfter geheißen, dass es läuft.“ Damit spielt Kipp darauf an, dass die Kita-Erweiterung mehr als nur etwas im Verzug ist. Schon vor der Kommunalwahl 2019 wurde das Bauvorhaben beschlossen. Wahl, Corona und Co. haben den Baustart immer wieder auf die lange Bank geschoben.

Gleichzeitig sind die Kosten für den Anbau explodiert. Ursprünglich war weniger als eine Millionen Euro für den Anbau einkalkuliert – zwar auch eine stolze Summe, angesichts der Zuschüsse von Land, Kreis und den Dörfern Dietrichingen und Mauschbach jedoch machbar. Mittlerweile sieht es anders aus: Die Kosten sind auf über zwei Millionen Euro gestiegen, wie hoch sie am Ende tatsächlich sind, wird erst klar sein, wenn die Angebote von den Firmen da sind. „Es ist oft so, dass es von der Kostenschätzung abweicht. Und in den seltensten Fällen wird’s billiger“, schickt Kipp voraus. Dass es aber zu einer erneuten Kostenexplosion kommt, gar die Drei-Millionen-Euro-Marke geknackt wird, glaubt Kipp nicht.