Der Anbau der Kindertagesstätte in Erfweiler rückt näher: Anfang nächsten Jahres sollen die Container geliefert werden. Kritik gibt es unterdessen am Standort einer neuen Treppe an der Kita.

Wie Ortsbürgermeister Walter Schwartz bei der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag informierte, habe die Gemeinde bei einer Firma aus Herdorf die temporäre Containergruppe für den