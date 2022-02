Bei der Frage, ob die Kindertagesstätte in Althornbach künftig in die Trägerschaft der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wechseln wird, haben neben der Ortsgemeinde Althornbach auch noch andere Einrichtungen ein Wörtchen mitzureden. Was an der aktuellen Trägerschaft der Einrichtung liegt.

Dass die Verbandsgemeinde die Verantwortung für die protestantische Kita Storchennest im Ort übernimmt, nennt Ortsbürgermeister Bernd Kipp „eine Option“. Eine Option, die der Ortsgemeinderat am Dienstag ab 19 Uhr im Bürgerhaus diskutiert. „Es handelt sich dabei ja zunächst mal um einen Grundsatzbeschluss“, erklärt Kipp. Denn bei der Entscheidung hat auch die Protestantische Kirchengemeinde Althornbach als Trägerin der Einrichtung ein Wörtchen mitzureden. Es gehe dabei unter anderem um die Frage, ob die Kirche dazu bereit sei, die Personalträgerschaft abzugeben, erläutert Kipp. Zu dem Inhalt von Gesprächen in der Richtung wolle er sich „erst einmal bedeckt halten“. Wie berichtet, plant die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, die Trägerschaft der Kindergarten zu übernehmen. Die Verwaltung verspricht sich davon unter anderem Erleichterungen bei Personalengpässen.

Der Althornbacher Kindergarten wird laut Kipp derzeit von mehr als 50 Kindern aus den Dörfern Althornbach, Mauschbach und Dietrichingen besucht und platze „aus allen Nähten“. Deswegen werde die Einrichtung auch angebaut.