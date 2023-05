Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Hoffnung, dass die Sankt-Katharina-Kirche in Leimen bis zum Patronatsfest am 27. November in neuem Glanz erstrahlt, wird sich nicht erfüllen. Die fast 2000 Quadratmeter Wandfläche müssen aufwendig neu gestaltet werden.

Der Wunsch von Pfarrer Franz Ramstetter, dass die Innenrenovierung der katholischen Kirche Sankt Katharina bis zum Patronatsfest am 27. November abgeschlossen ist, wird nicht in Erfüllung gehen.